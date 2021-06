"Ça m'angoisse de perdre des doses" : la vaccination anti-Covid ralentit nettement en Berry

Dans l'Indre et le Cher, on constate un net fléchissement du nombre de premières injections du vaccin anti-Covid.

"Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin". La petite phrase du Premier ministre, lors de son déplacement dans les Landes, est un aveu du gouvernement face au ralentissement de la campagne vaccinale. 200 000 premières injections sont réalisés chaque jour en ce moment, un rythme assez faible. En Berry aussi, on constate un net fléchissement des rendez-vous pour les premières doses. Entre le 7 et le 21 juin, le nombre de primo-injections a chuté de 37% par rapport aux deux semaines précédentes dans l'Indre et le Cher.

Une chute des premières injections de vaccin

Dans son cabinet médical, Benoît Le Gargasson consulte chaque jour le fichier des réservations pour le centre de vaccination de Villedieu-sur-Indre dont il est le responsable. "Lundi prochain, on a 50 créneaux qui ne sont pas pourvus. Il y en a 30 mercredi matin et aussi une trentaine mercredi après-midi", constate ce médecin généraliste. Ce ralentissement ne le rassure pas vraiment, notamment concernant la gestion des doses de vaccins. "Chaque semaine, je commande entre 80 et 90 flacons. Je peux les garder jusqu'à 30 jours. Pour l'instant, on se débrouille mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Ce n'est pas viable à long terme et j'ai peur qu'on perde des flacons à force", explique-t-il.