"Ca ne sert à rien de chercher une dose disponible", pas de créneau pour les moins de 50 ans en Limousin

Depuis ce mercredi 12 mai, les moins de 50 ans peuvent se faire vacciner si, et seulement si, il réserve un créneau pour le jour-même ou le lendemain. Mais dans le Limousin, cette ouverture promise par le gouvernement n'a aucun effet. Il n'y a tout simplement pas de dose disponible.

"Je vais aller me faire vacciner à Paris, si c'est comme ça". Lilia rit jaune. Sa sœur, étudiante à Paris, a trouvé un créneau de libre, elle a reçu sa première dose. "Moi j'ai cherché sur Doctolib mais je n'ai rien trouvé sur Limoges alors qu'elle a trouvé assez facilement".

Corentin est resté les yeux rivés sur son téléphone sur les applications de réservations pour se faire vacciner depuis mardi soir. "Il n'y a rien sur Limoges, en Haute-Vienne. On est forcément déçus surtout que l'on a entendu que des centres ont été fermés dans certains endroits car il n'y avait pas assez de monde. Nous, les jeunes ont veut se faire vacciner et on ne peut pas."

"Cette mesure ne concerne que les grandes agglomérations"

Bertrand Bertin, en charge de la campagne de vaccination pour la ville de Limoges, a lui-même remonté ces interrogations auprès de l'Agence Régionale de santé. "L'ARS nous a dit que cette annonce pour du gouvernement ne concerne en fait que "les grands vaccinodromes" ou les grosses agglomérations. En fait, chez nous, les créneaux sont complets. Il n'y a jamais de dose disponible. On peut dire que ça sert à rien de chercher des doses disponibles."

Même constat à Brive et à Tulle. En Corrèze, comme en Haute-Vienne, les rendez-vous sont occupés par des personnes prioritaires rappellent le docteur Bruno Abraham, chef du service d'infectiologie de l'hôpital de Brive : "Il ne faut pas que les gens attendent en fin de journée s'il reste une dose. Aujourd'hui, il ne nous reste presque jamais des dose en plus, c'est exceptionnelle et rarissime."