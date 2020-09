"Ça nous a fait grandir" : de jeunes soignantes indriennes reviennent sur la folle période "Covid"

À Châteauroux, 90 infirmières et aide-soignantes viennent de recevoir leur diplôme officiel. Un soulagement et une grande fierté, après une année forcément très éprouvante.

Pas de lancer de chapeaux, pas d'accolades entre amis, pas de serrage de mains avec le jury : cette année, les remises de diplômes se font masquées et sans gestes de proximité. Mais les diplômes, eux, sont bien là, et c'est la fin d'une longue dernière année de formation pour les 90 aides-soignantes et infirmières (l'immense majorité sont des femmes) à recevoir leur titre, ce vendredi.

"On est contentes de voir le bout, c'est un grand soulagement"

"On a beaucoup appris pendant le Covid, c'était très enrichissant et formateur, mais on est quand même contentes de voir le bout et d'être enfin diplômées. C'est un grand soulagement !" sourit Juliette, officiellement infirmière après trois ans d'études. "On a dû se mettre tout de suite en condition, adopter les gestes-barrière, s'habiller en tenue puisque j'étais en unité Covid, en réanimation."

"Ça nous a donné des ailes"

Comme elle, Camille, aide-soignante, a dû s'adapter et travailler sans filet, même si elle n'avait pas terminé sa formation."C'était valorisant pour nous puisque même si on était "que" des stagiaires, on s'est senties comme nos collègues. On faisait le boulot comme les autres. On a été lâchées comme ça, en stage, parce que c'était tellement tendu qu'on a pas été suivies du tout. Donc on a dû se débrouiller seules, et ça nous a donné des ailes." "Ça nous a fait grandir énormément", confirme son amie Maëlle.

"On fait ce métier parce qu'on l'aime"

Des conditions difficiles, mais qui n'ont pas du tout entamé l'envie de Juliette - au contraire. "Avant ça, c'était déjà un métier qu'on avait choisi. Pour ma part, les stages que j'ai pu faire m'ont confortée dans mon choix, et le Covid encore plus." Sa copine Jeanne, infirmière aussi, ajoute : "On ne se base pas sur le salaire ou la charge de travail. C'est une passion, et on fait ce métier parce qu'on l'aime."