"Ça nous dépanne" : à Hayange, le succès d'un service de consultation géré par neuf médecins retraités

La salle d'attente ne désemplit pas. "Ça nous dépanne", reconnait Huguette, 93 ans, qui vient de Knutange pour voir un médecin dans ce service de consultation générale de l'hôpital d'Hayange. Ouvert il y a quatre ans dans les locaux des anciennes urgences, il est exclusivement composé d'anciens médecins libéraux à la retraite, qui ont accepté de reprendre du service. Ils étaient quatre au départ, ils sont désormais neuf après deux recrutements au mois de février. Ce cabinet un peu particulier vise à répondre à la problématique des déserts médicaux dans la vallée de la Fensch.

"Celui que je viens voir était mon médecin traitant pendant trente ans", confie Huguette. "Il a pris sa retraite et m'a dit de prendre un autre médecin. Sauf que je n'en ai pas trouvé ! Donc je viens ici, je n'ai pas le choix." Les patients arrivent de toute la vallée de la Fensch, mais aussi de celle de l'Orne, de l'Alzette ou parfois même de plus loin pour ceux qui n'ont pas d'autre solution. "J'adore ce système", s'enthousiasme Nathalie, une autre patiente. "On a vu plusieurs médecins avec mon mari et mes enfants, même certains qu'on ne connaissait pas. Mais c'est vraiment super !"

Rendez-vous rapides

Les neuf médecins sont des jeunes retraités, salariés par le CHR Metz-Thionville. Ils travaillent à quart-temps ou peuvent aménager leurs horaires. Un modèle difficilement transposable ailleurs. "Mais au moins, on peut prendre tout le monde", explique Gilles Arous, à la tête du service de consultation de médecine générale. Cet ancien médecin de Knutange et ancien président de l'association des médecins libéraux de la vallée de la Fensch et du Pays-Haut a lancé l'initiative au moment de son départ en retraite.

"Si une personne vient et nous dit qu'elle n'a pas de médecin, on peut directement devenir son médecin référent si elle veut", continue Gilles Arous. "Ça implique plein de choses : les remboursements, le suivi, etc. Et quand les médecins de ville ne sont pas là, ils nous incluent dans la permanence des soins en envoyant leurs patients à l'hôpital d'Hayange." Pour des soins programmés, il est possible d'obtenir un rendez-vous rapidement, parfois même dans la journée pour les enfants.

"Sans nous, ce serait catastrophique"

Cependant, Gilles Arous, qui connait bien le terrain, le reconnait volontiers : "Ça ne suffit pas. Ça fait trois médecins à temps plein, or il en manque au moins dix ou quinze. Mais il y a quand même un retentissement psychologique énorme !", assure le généraliste. "On ne les laisse pas tomber ! Ils n'ont pas forcément toujours le même médecin mais ce sont des médecins motivés. On est tous passés de médecins de famille, de proximité, à médecins investis pour la population."

"Les gens nous disent que si on n'était pas là, ce serait catastrophique", assure-t-il. "Savoir qu'il y a une structure qui peut vous prendre en charge à tout moment, psychologiquement c'est comme savoir que vous pouvez téléphoner à votre médecin s'il se passe quelque chose. Même si vous n'avez rien, vous savez qu'il y a quelqu'un. C'est un impact psychologique considérable !" Le service de consultation de médecine générale d'Hayange cherche désormais à recruter un dixième médecin.