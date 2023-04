"Ca peut sauver des vies ! ", un défibrillateur embarqué dans la voiture des policiers de Wittenheim

Les policiers ont été formés au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur

A Wittenheim, dans l'agglomération de Mulhouse, la police nationale est désormais équipée d'un défibrillateur. C'est une première en France. Plusieurs polices municipales sont équipées de défibrillateurs, mais pas pour la police nationale jusque là, c'est désormais fait !

Objectif : sauver des vies

L'appareil est installé dans une voiture de patrouille. L'objectif : pouvoir intervenir rapidement et améliorer le taux de survie des patients.

"Cela a un rôle de proximité et pour nous c'est déterminant que les policiers connaissent ces gestes des premiers secours. Ils savent aussi utiliser le défibrillateur. Ils peuvent-être désormais ce premier maillon déterminant dans la survie du patient," salue le docteur Marc Noizet, le directeur du SAMU 68.

Les quarante fonctionnaires du commissariat ont été formés par les pompiers au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur . L'appareil a été cédé par une enseigne spécialisée dans l'électroménager, sous forme de don à l'association Alsace Incitation Défibrillateurs. Elle a décidé de l'installer dans une voiture de police.

Le défibrillateur est installé à l'arrière de la voiture de patrouille de police © Radio France - Guillaume Chhum

40 policiers de Wittenheim formés

"Ils patrouillent en permanence avec ce véhicule. Ils couvrent un bassin de population importante et la probabilité d'intervention sur un arrêt cardiaque est un peu plus grande et ils seront rapidement à proximité," explique Sébastien Storck, le président de l'association Alsace Incitation Défibrillateurs .

"Une de nos premières missions, c'est l'assistance aux personnes. Cela nous permet d'être actifs et de pouvoir sauver des vies. Chaque seconde compte en cas d'arrêt cardio-respiratoire," souligne le commandant Olivia Stolz, de la police de Wittenheim.

Aujourd'hui, 60.000 personnes en France sont victimes d'un arrêt cardiaque, et moins de 5% en survivent. Les accidents de la route, c'est par comparaison 3.000 morts par an.