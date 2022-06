"Ça pourrait aller mieux" : le directeur de l'hôpital de La Rochelle fait le point avant les vacances d'été

Quand on demande tout simplement à Pierre Thépot comment cela va à l'hôpital, sa réponse tient en quelques mots, mais en dit beaucoup : "Ça pourrait aller mieux". A quelques jours du début des vacances d'été, et de l'arrivée massive de touristes sur notre littoral, France Bleu La Rochelle a fait le point sur la situation avec le directeur général du groupe hospitalier Littoral Atlantique (qui regroupe les hôpitaux de La Rochelle, Rochefort, Marennes). Les plannings sont bouclés, ils ont réussi à trouver une organisation qui tient, mais pas à grand chose.

Il a fallu refuser du monde dans les services de dialyse

Comme chaque été, un dispositif particulier va être mis en place en Charente-Maritime, égraine Pierre Thépot : "Les urgences estivales de St-Martin-de-Ré vont bien ouvrir. Tout comme le SMUR supplémentaire sur l'île d'Oléron". Il y aura donc le personnel suffisant, même si cela n'est pas facile : "Sur St-Martin par exemple, les soignants n'habitent pas sur l'île. Parfois même plus loin que La Rochelle. Autant de problématiques dont il faut tenir compte."

Il y aura aussi du personnel supplémentaire pour travailler dans les services de dialyses. "Mais cela reste insuffisant, avoue le directeur. Nous n'avons pas réussi à répondre à toute la demande, il a fallu refuser des personnes qui souhaitaient venir sur notre territoire l'été tout en se faisant soigner". Symptomatique du manque de postes de dialyses dans la région.

Appeler le 15 ou voir son médecin traitant avant d'aller aux urgences

Le directeur général explique aussi avoir voulu sécuriser les congés du personnel. "Les soignants sont épuisés", regrette-t-il. Il a finalement réussi à trouver un équilibre, entre préserver le personnel et être en capacité de répondre à l'activité. Equilibre fragile, il ne faudra pas de gros imprévu, comme un certain... Coronavirus. "On espère surtout qu'on n'aura pas de phénomène de santé majeur, anticipe Pierre Thépot. On voit bien qu'il y a une reprise de l'épidémie depuis quelques semaines."

Tous ces sujets sont régulièrement abordés lors de réunions, avec l'Agence régionale de santé et la préfecture. Il est notamment question de la situation dans les services d'urgence, en grève dans plusieurs établissements en France et par exemple à La Rochelle. "Les urgences, c'est le symptôme, ça n'est pas la cause", relate-t-il. A La Rochelle, il est maintenant recommandé d'appeler d'abord le 15 ou de voir son médecin traitant avant de s'y rendre.