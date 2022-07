"Ça rappelle le début du VIH" : la ruée vers le vaccin contre la variole du singe à l'hôpital de Strasbourg

Depuis une semaine, le Nouvel hôpital civil de Strasbourg organise une campagne de vaccination contre la variole du singe, qui a déjà contaminé plus de 1.450 personnes en France. Les personnes homosexuelles avec plusieurs partenaires sont les plus touchées.

C'est après avoir surfé sur Internet que David, 44 ans, s'est décidé à se faire vacciner contre la variole du singe. "J'ai vu beaucoup d'images assez choquantes", confie-t-il. "Toutes les vésicules des personnes contaminées, les marques sur la peau..." Le Bas-Rhinois a préféré prendre les devants et venir participer à la campagne de vaccination du Nouvel hôpital civil de Strasbourg, commencée mercredi 13 juillet, juste après les recommandations de la Haute autorité de santé. Aux HUS, 22 personnes ont été dépistées positives à la variole du singe à la date du mardi 19 juillet, soit dix de plus en une semaine. Aucune n'a dû être hospitalisée.

En une semaine, 80 injections ont été réalisées. Cette première vague de vaccinations s'adresse en priorité aux populations à risque, particulièrement les personnes homosexuelles et les personnes trans avec plusieurs partenaires, ou encore les travailleurs du sexe. "Il y a quinze jours de ça, je n'y pensais pas du tout", avoue ce patient, venu de Lorraine pour se faire vacciner. "Si on fait pas les démarches soi-même et qu'on ne consulte pas les journaux, on n'en entend pas trop parler. Alors qu'il y avait quand même de quoi s'inquiéter, surtout pour la communauté homosexuelle."

Il ne faut pas passer cette épidémie à la trappe. - David, un patient venu se faire vacciner

Avec le risque, une fois encore, qu'une partie de la population soit stigmatisée sur la base de ce virus, également baptisé "monkeypox", et qui provoque d'importantes lésions cutanées et sur les muqueuses. "Ça rappelle le début de la pandémie de VIH", se remémore David. "Au début des années 80, on en parlait peu. On disait que ce n'était qu'un certain groupe de personnes, qu'il n'y avait pas d'autre souci. Finalement, ça a explosé ! Je trouve que c'est important de dire qu'il ne faut pas passer ça à la trappe."

Une vaccination "à flux tendu"

La vaccination se déroule au CeGIDD, le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du NHC de Strasbourg. Des plages horaires sont mises à disposition pour prendre rendez-vous. Et les demandes n'arrêtent pas. "On a des créneaux pour prendre rendez-vous jusqu'au 8 ou 10 août, et ils sont quasiment déjà tous remplis", explique David Rey, médecin infectiologue au NHC et responsable du CeGIDD. "C'est finalement un peu comme la vaccination contre le Covid-19. C'est plus ou moins à flux tendu, par ailleurs je ne connais pas la réserve disponible du vaccin contre la variole du singe, et j'espère qu'on arrivera à répondre à toutes les demandes."

Alors le médecin David Rey tente de multiplier les créneaux. "Dans le cadre de suivis de personnes séropositives, que l'on connait, on peut très bien, le jour de la consultation, dire 'si vous voulez être vacciné, on peut le faire tout de suite'", affirme l'infectiologue. "Pour les plus anciens déjà vaccinés contre la variole, on fait une dose. Pour les autres, on fait deux doses à un mois d'intervalle. L'efficacité est très bonne. Elle n'est pas immédiate pour quelqu'un qui n'est pas vacciné. Mais pour quelqu'un de déjà vacciné, même il y a longtemps, on est de nouveau protégé avec une dose de rappel au bout d'une à deux semaines."