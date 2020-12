Caen : des soignants en grève à la clinique de la Miséricorde contre la réorganisation de leur travail

Des blouses blanches en colère ce mercredi 16 décembre à Caen. Une quarantaine de soignants du service ambulatoire, qui permet au patient de ressortir de l’hôpital quelques heures après son opération, de la clinique de la Miséricorde ont cessé le travail. Ils se mobilisent contre une nouvelle organisation de leur emploi du temps imposée par leur direction.

A l'avenir, une moins bonne prise en charge des patients ?

C'est un changement de plage horaire qui ne passe pas auprès du personnel de bloc opératoire. Ils travaillent actuellement environ 8 heures par jour, cinq jours par semaine. Mais à partir de la rentrée, début janvier, la vacation quotidienne sera de 10 heures, avec une journée de repos hebdomadaire supplémentaire. Insuffisant pour calmer la colère de cette infirmière : "On n'est vraiment pas content, on n'est pas d'accord avec ce changement d'amplitudes qui nous paraît dangereux pour la prise en charge des patients."

On est perdant dans tous les cas

"Le personnel va devoir s'occuper de plus de patients mais sans aucune compensation", ajoute t-elle. Et pourtant, ce changement d'emploi du temps va coûter cher explique l'une de ses collègue en poste depuis 5 ans. "On va avoir plus de frais de garde car on va travailler plus longtemps et il faudra forcement trouver une solution pour les enfants". Un coût supplémentaire qu'elle chiffre à 100 euros par mois, sans compter "l'annulation des activités périscolaires pour les enfants ou nos activités personnelles puisqu'en travaillant plus tard chaque jour on ne pourra pas faire tout ce qu'on avait prévu. On est perdant dans tous les cas."

J'ai bien conscience qu'un changement peut entraîner des perturbations dans la vie privée

De son coté, la clinique assure que ce changement de plage horaire est inévitable, arguant que le CHU de Caen diminue son activité en chirurgie ambulatoire. En conséquence, il faut s'adapter et répondre à la demande explique la directrice générale de la Fondation de la Miséricorde, Myriam Krikorian : "J'ai bien conscience qu'un changement organisationnel peut entraîner des perturbations dans la vie privée. Il n'empêche que ces changements sont nécessaires pour assurer une pérennité du service ambulatoire de la Miséricorde." Toutefois,la directrice se refuse d'accorder une augmentation de salaire, comme l'exigent les grévistes. Elle envisage cependant de généraliser à tout le personnel du service une prime de 62 euros brut par mois.