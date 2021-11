Caen : la colère des tatoueurs et clients à deux mois de l'interdiction des encres colorées

Cette interdiction fait couler beaucoup d'encre dans le monde du tatouage. Et notamment chez les professionnels caennais. "C'est catastrophique parce que ça va provoquer une baisse de la créativité. On va avoir du mal à répondre à la demande des clients. Cette interdiction nous bride énormément", explique Valentine à France Bleu Normandie. Elle est tatoueuse au Calvanostra à Caen. A partir du 4 janvier 2022, vingt-cinq pigments de couleurs seront interdits.

Une perte de clients

Les teintes de rouges, de jaunes, d'oranges ne pourront plus être utilisés par les tatoueurs. "On fait beaucoup de végétaux, il faut du vert. Il faut des couleurs qui explosent. Là, ça ne va plus être possible. Mais cette interdiction, ses conséquences on les subit déjà aujourd'hui. Là par exemple, on a besoin de faire un réassort de couleurs. Et on ne peut pas parce que tous les tatoueurs ont commandé leur commande manquante avant la date butoir. Et il n'y a plus rien", poursuit Valentine.

Le Calvanostra est l'un des rares salons de tatouage à Caen à piquer en couleur. Et les effets se font déjà ressentir. "J'ai des clients qui se sont empressés de prendre rendez-vous parce qu'ils ont entendu parler de cette interdiction. Donc ils s'adaptent aussi", conclut la tatoueuse. "J'avais un projet de tatouages dans le dos colorés mais j'ai cru comprendre que ce ne serait plus possible. C'est décevant. C'est comme si on retirait les couleurs à un peintre. Il manque quelque chose", renchérit Maxime, un client.

Damien, tatoueur au Skull and Bones explique pourquoi il trouve cette interdiction injuste. Copier

De son côté, Damien, tatoueur au Skull and Bones craint une perte de clientes suite à cette décision. "Il y a certains clients qui n'aiment que les couleurs. Et qui vont peut-être se retrouver à faire des motifs en noirs et blancs alors qu'à la base ils n'aiment pas ça", explique-t-il. D'autant plus qu'il n'y a pas de substituts encore sur le marché pour remplacer ces couleurs. "On va attendre la décision et puis on fera avec. On trouvera des substituts nous-même. On va nous interdire d'utiliser ces couleurs puis on va nous demander de trouver une solution comme d'habitude", s'agace Damien.