Finistère : des parents se mobilisent pour leur bébé atteint d'une maladie orpheline

Les parents d'Énora, une fillette de 7 mois atteinte d'une maladie génétique rarissime, lancent une cagnotte en ligne pour aider à financer les soins et les équipements nécessaires. Ils espèrent susciter un élan de solidarité pour permettre à leur fille d'avoir une vie la plus normale possible.

La vie de Thierry et Estelle a basculé le 13 juillet dernier. Ce jour-là ils apprennent qu'Énora, leur deuxième fille née trois mois plus tôt, sera lourdement handicapée : elle est atteinte d'une hypoplasie ponto-cérébelleuse (HPC), une maladie neurodégénérative très rare (moins d'un cas sur un million) qui touche le cervelet et le tronc cérébral. Le diagnostic est "une gifle, un vrai traumatisme" raconte le papa, ingénieur, qui tombe dans une profonde dépression.

Aucun traitement

Peu à peu, le couple se relève et entame les démarches auprès des différents organismes, parallèlement aux consultations médicales qui s'enchaînent. "C'est une logistique de fou, on a 5 rendez-vous en moyenne par semaine (kinésithérapeute, orthopédiste, ophtalmologiste, psychomotricien...), en plus du suivi pédiatrique normal, détaille Thierry. C'est vraiment fatigant, c'est beaucoup d'inconnues, ça fait un peu peur mais on n'a pas le choix, il faut tenir".

Il n'existe aucun traitement contre cette maladie, mais en échangeant avec d'autres parents concernés, Thierry et Estelle découvrent des centres de soins spécialisés en Pologne ou en Espagne. Ils apprennent aussi que le plus grand spécialiste de l'hypoplasie est à Boston, aux États-Unis. Prête à mener un combat qui sera long, difficile et coûteux, la famille a décidé de faire appel à la générosité pour aider Énora. Une cagnotte a été mise en ligne ainsi qu'une page facebook Énora - Tous avec toi, et une association du même nom vient d'être créée.

Le polyhandicap c'est un gouffre financier, on sait qu'il y aura des restes à charge

ECOUTEZ Thierry, le papa d'Énora Copier

Condamné à vivre avec une épée de Damoclès, le couple préfère aujourd'hui positiver. "Faut surtout pas penser à long terme sinon on oublie de vivre. Mais la leçon qu'on a appris c'est de profiter du moment présent", explique Thierry. Très soudée et bien entourée, la famille couve sa petite princesse aux yeux bleus : "c'est une battante, elle a déjà vécu plein d'épreuves et elle garde le sourire. Elle nous booste en fait".