Cahors : la consommation de l'eau du robinet déconseillée, des bouteilles d'eau distribuées

Cahors, France

C'est la conséquence des fortes pluies de la mi-décembre. L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, préconise de ne pas utiliser l'eau du robinet, à Cahors et dans le Quercy Blanc. Des analyses sont en cours, en raison de la turbidité de la Fontaine des Chartreux. Un parasite a même été détecté. Les derniers résultats ne seront connus que le 3 janvier et, en attendant, la ville de Cahors organise des distributions d'eau minérale en bouteille.

Sept points de distribution partout en ville © Radio France - Pierre Viaud

Sept points de distribution permettent aux habitants de récupérer quotidiennement trois bouteilles d'eau pour une famille de quatre personnes. Ils sont situés à l'espace social et citoyen de Sainte-Valérie, à l'espace social et citoyen de Terre-Rouge, à la maison du citoyen de la Croix-de-Fer, à l'espace Caviole, au boulodrome Saint-Georges, aux ateliers municipaux et à l'école Pierre-Ségala à Lamothe. Chaque jour ce sont ainsi près de 20.000 bouteilles qui sont distribuées gratuitement.

Une solution, mais en 2023 seulement

La pollution est récurrente ces dernières années, deux fois en 2019, et a poussé la municipalité à un lourd investissement de 12 millions d'euros pour la création d'une unité d'ultra-filtration. L'équipement sera mis en service en 2023, et d'ici-là, seules les distributions de bouteilles d'eau permettront de contrer ce type de phénomène.