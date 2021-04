Calendrier du déconfinement : Les réactions partagées dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le calendrier du déconfinement tant attendu est enfin connu...Le président de la république Emmanuel Macron le dévoile ce matin dans la Voix du Nord et dans Nord Eclair. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, de nombreuses professions concernées ont réagi.

Chacun a coché sa date attendue sur le calendrier. Il y a le lundi 3 mai avec la fin des restrictions de déplacement. Le 19 mai avec l'ouverture des terrasses des bars et des restaurants, la réouverture des commerces, musées, cinémas, théâtres. Ou encore les salles de sport le 9 juin.

Si tout le monde a envie de passer à autre chose, ces annonces de déconfinement inquiètent aussi parfois. Parce qu'elles ne marquent pas non plus le retour à la vie normale.

On rouvre mais dans quelles conditions ? - Alexandre Rouvroy, barman

"Moi je suis désabusé, lâche Alexandre Rouvroy, gérant du bar Braz dans le Vieux Lille. On rouvre mais dans quelles conditions ? On aura des clients à l'intérieur mais on a un petit établissement. Donc ça va pas être la fête non plus. Ca ne va pas reprendre comme avant."

Ca fait du bien d'avoir une date - Raphaël Jeannard, restaurateur

De son côté, le restaurateur Raphaël Jeannard de la Chicorée à Lille est content d'avancer : "Ca fait du bien d'avoir une date. On verra le protocole qui va être mis à jour. On est tous impatients."

Les commerçants espéraient une date plus avancée

_"C'est une véritable catastrophe, c'est une date extrêmement tardive,_s'indigne le président de l'Association des commerçants Dunkerque Centre, Eric Glucksman. Je me pose beaucoup de questions pour des centaines de milliers de commerçants. Il y a des gens qui accumulent des millions de dettes."

C'est un peu stressant même si on est contents parce qu'il fallait bien rouvrir un jour - Martine Bossaert, propriétaire d'un club de fitness

En effet, pour certaines professions, la situation économique est plus qu'inquiétante. C'est le cas des salles de sport, fermées depuis plus de sept mois.

"Ce n'est que le début. Il y a des salles qui sont dans de grosses difficultés. On était protégés mais dès la réouverture c'est terminé, alerte Martine Bossaert, propriétaire du club de fitness Gigafit Coquelle et membre du collectif de gérants de salles de fitness en France. C'est un peu stressant même si on est contents parce qu'il fallait bien rouvrir un jour."

Des réservations déjà prises pour les gîtes

Laurence Delcroix, la directrice des gîtes de France Nord le confirme, à peine les dates du déconfinement dévoilées, les réservations ont augmenté. 20% en plus par rapport aux derniers jours. "On voit déjà un frémissement pour le 8 mai, pour l'ascension, pour la pentecôte, explique-t-elle. Ensuite le gros des réservations qu'on a eu depuis ces annonces, c'est sur la période post-9 juin, avec l'ouverture des restaurants."