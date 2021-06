Camaret-sur-Mer recherche urgemment son médecin généraliste

Sur ce spot de recrutement lancé sur les réseaux sociaux, la commune de Camaret-sur-Mer dans le Finistère donne envie de s'installer. On y voit des dunes de sable, la Tour Vauban depuis le ciel et des visages souriants. Puis, vient ce message : "Rejoignez une équipe dynamique de soignants." Depuis plusieurs mois maintenant, la commune de la presqu'île de Crozon est à la recherche d'un nouveau médecin généraliste. L'année dernière, l'un des trois professionnels est parti à la retraite et un second devrait suivre d'ici la fin de l'année, laissant seule la dernière praticienne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cette situation inquiète beaucoup Jacques Sanquer, l'un des conseillers municipaux de la commune : "Clairement, l'offre médicale actuelle ne peut pas répondre aux besoins actuels, d'autant plus que la population de Camaret est relativement vieillissante. La pression qui s'exerce sur la dernière docteure va aller en s'accentuant et ne pourra pas durer." La dentiste de la commune s'en va prochainement elle aussi. De même, la commune voisine de Roscanvel n'a plus de médecin non plus et s'appuie sur l'offre médicale de Camaret.

Alors malgré les appels répétés à candidature, les réponses ne pleuvent pas. Il y a plusieurs freins à l'installation de nouveaux professionnels explique le conseiller municipal : "Les prix de l'immobilier ont vraiment augmenté ces derniers temps. Un praticien qui serait intéressé par le fait d'exercer à Camaret mais qui ne trouve pas de logement, ça va être un vrai souci. Il y aussi le cas de l'école ou des classes qui ferment. Et sans logement, pas d'installations et donc pas d'enfants pour renforcer les effectifs."