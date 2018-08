Cambrai, France

Quand un téléphone permet de sauver des vies ! Ce dimanche matin, vers 9h, dans le Cambrésis (Nord), un cycliste fait un arrêt cardiaque. En attendant que les secours arrivent, le Samu déclenche l'application Sauv Life.

En quelques secondes, le téléphone géolocalise le défibrillateur le plus proche, à la mairie de Saint Souplet. Les amis du cycliste courent pour le récupérer. Rapidement, ils réalisent des chocs électriques, ce qui permet de relancer le cœur du cycliste, avant même l'arrivée des secours.

L'application permet également de prévenir les citoyens volontaires situés à proximité de l'accident pour leur demander d'intervenir, sur conseils du Samu, en leur envoyant une alerte sur leur téléphone. Télécharger l'application ne nécessite pas d'être formé aux premiers secours.

50 000 morts par arrêt cardiaque chaque année

Sauv Life est utlisée par plusieurs Samu de France depuis six mois, et le Nord est la première région à l'avoir testé. Depuis le 15 mars, "l'application a été déclenchée plus de 80 fois et compte 24 citoyens héros qui ont pratiqué des gestes de survie sur instructions du Samu" selon l'association Sauv Life.

Elle rappelle que 50 000 personnes décèdent chaque année d'un arrêt cardiaque. "Les secours mettent en moyenne 13 minutes à arriver, le taux de survie n'est que de 5%, d'où l'importance d'une application comme Sauv Life qui permet de gagner du temps", explique Lionel Lamhaut, médecin urgentiste et président de l'association.

Les secouristes encouragent tout le monde à installer cette application sur son téléphone, pour l'instant 55 000 personnes l'ont téléchargée.