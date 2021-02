La campagne de dépistage commence ce jeudi dans le Dunkerquois pour enrayer la propagation du Covid 19

Jeudi 18 et vendredi 19 février, une campagne de dépistage exceptionnel s'ouvre dans le Dunkerquois, où le Covid 19 circule de manière intense. Le but est d'enrayer la propagation de l'épidémie en identifiant au plus vite les malades et leurs cas-contacts.

C'est le début de deux jours de campagne de dépistage exceptionnel dans le Dunkerquois. Trois centres de tests exceptionnels sont ouverts ce jeudi 18 février, au Kursaal à Dunkerque, à la salle Emmanuel Looten à Bergues et la salle polyvalente de Cappelle-Brouck. Vendredi 19, le centre du Kursaal sera toujours ouvert, et un autre sera mis en place à Wormhout. Des tests gratuits, sans ordonnance ni rendez-vous.

Le coronavirus circule très rapidement sur ce territoire : 658 cas pour 100 000 habitants dans la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et 612 dans la communauté de communes des Hauts de Flandres (CCHF). Le variant britannique y est particulièrement virulent (70% des tests positifs), alors l'ARS et les deux entités locales renforcent sur deux jours les possibilités de se faire tester. Le but étant de casser les chaines de contamination dans le territoire, avec deux modalités de tests différentes.

Un "contact tracing" plus rapide

A Bergues et à Cappelle-Brouck, de tests PCR seront réalisés, avec des résultats dès le lendemain. A Dunkerque, là où le virus circule le plus intensément, ce sera un test antigénique : toujours avec le long coton tige dans le nez, mais avec des résultats bien plus rapides : verdict 15 à 20 minutes plus tard. Si vous êtes positif, vous serez alors pris en charge. D'abord un second test, PCR cette fois, pour savoir si vous avez le variant anglais. Ensuite des conseils pour que vous puissiez vous isoler. Et surtout, vous échangerez avec un interlocuteur pour faire le "contact tracing", c'est à dire voir avec vous les personnes vous avez fréquenté ces derniers jours et identifier au plus vite les cas contacts.

Le but c'est de casser les chaines de contamination et donc d'enrayer le nombre de nouveaux cas qui grimpe en flèche. Lors de la précédente campagne de dépistage, à Roubaix en janvier, le but était de faire une photographie de la circulation du virus. Là, c'est différent : on sait déjà que le virus circule. L'objectif c'est donc de freiner sa circulation.