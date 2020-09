Campagne de dépistage du COVID-19 : 20 % de la population testée autour de Saint-Brieuc

Deux mois après après le lancement d'une campagne de dépistage massif du Covid-19 dans six communes des Côtes d'Armor, les premières données récoltées par l'Assurance maladie montrent que 20 % des 78 910 personnes ciblées ont décidé de se faire tester.

Le 9 juillet dernier, dans le cadre d'une campagne de dépistage massif du Covid-19, "des bons pour tests" (PCR et sérologiques) avaient été envoyés aux habitants de Saint-Brieuc, Yffiniac, Ploufragan, Langueux, Trégueux et Plérin. Sur la base du volontariat, l'ensemble de la population de ces six communes des Côtes d'Armor était invitée à se faire tester gratuitement dans le laboratoire de leur choix ou au centre éphémère installé au parc des expositions de Saint-Brieuc.

15 800 personnes testées

Ce jeudi 10 septembre, la préfecture des Côtes d'Armor indique que "les premières données récoltées par l’Assurance maladie permettent de tirer un bilan positif de l’opération". Environ 20 % des 78 910 personnes ciblées par cette campagne ont choisi de se faire tester, soit environ 15 800 personnes. "Ce taux monte à 25 % pour les cibles prioritaires", se félicite la préfecture. Sur l’ensemble des Côtes d'Armor environ 24 600 personnes, soit 4,6 % de la population départementale, ont été dépistées depuis le 10 juillet.

D'autres opérations de dépistages organisées prochainement

Le centre de dépistage installé au parc des expositions de Saint-Brieuc ferme le vendredi 11 septembre mais les titulaires des "bons pour tests" peuvent continuer à se faire dépister dans les laboratoires. Par ailleurs, l’Agence régionale de santé mettra organsera prochainement de nouvelles opérations de dépistage ciblant les populations prioritaires, notamment les publics vulnérables et les étudiants.