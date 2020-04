Campagne de dépistage massif à l'hôpital de Tulle : 9 cas positifs seulement

Depuis vendredi dernier un dépistage massif avait été lancé au sein du centre hospitalier de Tulle. Tout les personnels et les patients devaient être testés. L'objectif était d'identifier des cas COVID 19 non repérés et d’adapter si nécessaire les mesures de précaution, afin d'éviter la propagation de la contamination à l'ensemble de hôpital voire à la ville. Au final 1121 personnes ont été prélevées dont 269 patients et 852 agents hospitaliers. Seulement 7 professionnels se sont révélés positifs ainsi que 2 patients . Il n’a pas été trouvé de patients positifs en dehors de ceux hospitalisés en secteur COVID.

