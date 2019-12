Campagne de dératisation dans les souterrains de la rue Bourneil à Auxerre

Auxerre, France

Ils maillent uniquement le domaine public à Auxerre : les agents du service sante-hygiène dératisent régulièrement les réseaux d'eaux usées ou d'eaux pluviales. Mercredi matin, ils étaient en action rue Bourneil, près du pont de Vallan. C'est la cinquième fois que Arnaud Brun, Patrick Courault et Valère Dissoubray opèrent sur ce secteur.

Des appâts dans les réseaux souterrains

Après être venu constater une première fois la présence de rats grâce à des appâts placebo, l'équipe de la ville place, à chaque observation, des poisons à la matière active différente. Si, après plusieurs semaines, les poisons disparaissent, les agents en reposent, jusqu'à ce que le rodenticide ne soit plus attaqué.

Les rodenticides sont pendus par un fil de fer à la grille d'égout.Les agents viennent constater plusieurs semaines après la pose si ces poisons ont été dévorés ou non. © Radio France - Lucas Archassal

L'opération dure quelques minutes mais elle n'est pas commode. En effet, les agents de la ville d'Auxerre doivent intervenir sur les réseaux souterrains d'eaux usées en plein milieu des voies de circulation ou sur les réseaux d'eaux pluviales contre le trottoir. Il s'agit de faire pendre à un fil de fer sur la bouche d'égout un poison très odorant pour les rats. « Le rat meurt dès lors qu'il ingère le rodenticide », explique Arnaud Brun, agent santé-hygiène à la ville d'Auxerre.

« La réglementation nous impose un premier passage et un contrôle obligatoire sous 7 jours. Les poisons sont des produits chimiques et peuvent polluer les réseaux souterrains s'ils ne sont pas rongés. »

Les agents contrôlent les endroits « traités » pour vérifier également si les rats acceptent bien le poison qui leur est offert. « Ils craignent tout ce qui est nouveau surtout s'il existe une concurrence alimentaire dans leur habitat. Dans ce cas-là, on passe à une autre matière. »

« Le rat est utile »

Les colonies de rats grossissent en général quand ils trouvent beaucoup de nourriture autour de lui et s'il a beaucoup de place. Rue Bourneil, les agents de la ville sont certains que des rongeurs vivent dans les réseaux d'eaux pluviales : « C'est déjà notre cinquième passage, nos appâts sont mangés. On est là pour les réguler. »

À savoir tout de même que le rat est très gourmand et peut ingérer jusqu'à 10 % de son poids par jour en déchets. Ce qui le rend très utile à certains égards. « Ils peuvent être attirés par ce que les gens jettent dans la rue et sont très utiles dans le nettoyage des égouts », raconte Arnaud Brun.

Ici, à l'angle de la rue Bourneil et de la rue Viellard, les rats ont même dévoré le bitume. © Radio France - Lucas Archassal

Leurs interventions font suite dans 85 % des cas à un signalement de riverains ou d'élus. Mais les agents de la ville d'Auxerre savent également reconnaître des signes qui trahissent la présence des rongeurs. « On a nos petites astuces : quand on voit des galeries creusées dans le bitume qui sont recouvertes de feuilles, c'est que le rat n'est plus présent. Il n'y a plus de passage de rats si l'on constate aussi des toiles d'araignée à l'entrée des galeries. »

Le service santé-hygiène de la ville d'Auxerre est joignable par téléphone au 03.86.52.39.06 si vous constatez la présence de rats sur le domaine public. En revanche, seules des entreprises privées de dératisation pourront agir dans votre jardin, votre cave ou votre logement privé.