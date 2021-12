Campagne de rappel contre le Covid : "nous avons les vaccins, nous allons renforcer nos équipes"

Le premier ministre Jean Castex l'a promis lundi, 15 millions de Français pourront avoir eu leur rappel à la fin du mois. Mais concrètement, quand on essaie de prendre rendez-vous sur Doctolib, c'est parfois compliqué. Le docteur Alain Prochasson, président de la CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé) de Metz, invité de France Bleu Lorraine ce mardi, l'assure : "Nous allons renforcer nos équipes, nous avons des réserves de vaccins, nous avons augmenté les horaires de vaccination" - la CPTS gère un centre de vaccination à l'intérieur de l'hôpital militaire Legouest, à Metz.

Les plus de 65 ans pourront désormais venir se faire vacciner sans rendez-vous, dans n'importe quel centre : "on essaie toujours de laisser des places pour des gens qui auraient besoin de se faire vacciner. Malheureusement, souligne le docteur Prochasson, on a encore tous les jours des gens qui ont pris rendez vous et qui ne viennent pas."

La seule façon de sortir de ce marasme, c'est d'augmenter encore le nombre de vaccinations."

"Le plus important, c'est de convaincre. On est en guerre contre un virus qui change de visage, de masque, régulièrement. La seule façon de sortir de ce marasme, c'est d'augmenter encore le nombre de vaccinations." Alain Prochasson, qui fait aussi de la régulation pour le Samu, affirme qu'il y constate "de plus en plus de gens qui sont malades et qui avouent ne pas être vaccinés."

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a fait un pas de plus vers la vaccination des enfants. Pour le docteur Prochasson, il faut commencer par "bien vacciner les personnes éligibles, et les enfants à risque. Pour les autres, nous n'avons pas suffisamment de recul, même si il semble qu'il n'y aie pas de problème dans les pays qui ont commencé tôt cette vaccination des enfants."