Campagne de sensibilisation en Alsace : gare à la surconsommation de médicaments

En Alsace, l'Assurance maladie lance une campagne sur le bon usage du médicament pour faire diminuer leur consommation, sachant que la France est l'un des plus gros consommateurs d'Europe. Le médicament reste un réflexe chez des patients de plus en plus informés, au détriment d'autres paramètres.

"Le médicament c'est pas n'importe comment" : en Alsace, l'Assurance maladie lance une campagne sur le bon usage du médicament pour inciter les Français, plus gros consommateurs de médicaments en Europe (30% de plus que la moyenne européenne), à diminuer leur consommation et réaliser que le médicament n'est pas un remède miracle et automatique.

Un Français consomme 48 boîtes de médicaments par an. Aller chez son médecin et réclamer un médicament, c'est un réflexe dont il faut se défaire rappelle Sylvie Mansion, directrice de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin :

Le médicament n'est pas un remède miracle, d'autres paramètres sont à prendre en compte : faire du sport, faire attention à son sommeil et à son alimentation sont aussi importants !

Aujourd'hui, les médecins doivent faire face à des patients de plus en plus informés qui refusent de repartir sans ordonnance. La solution pour le Professeur Thomas Vogel, chef adjoint du pôle de gériatrie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, c'est de savoir garder la bonne distance avec son patient :

Les médecins de ville et à l'hôpital sont de plus en plus soumis à des pressions de la part du patient. Alors, pour y remédier, ce qu'on apprend aux futurs médecins aujourd'hui, c'est de garder la bonne distance avec leurs patients, de ne pas devenir amis avec eux car lorsqu'il y a un désaccord sur la prescription, ça devient compliqué.

Aujourd'hui, le but de cette campagne, c'est de sensibiliser sur les dangers de la sur-consommation de médicaments, mais aussi de rassurer sur les médicaments génériques qui souffrent à tort d'une mauvaise réputation explique Sylvie Mansion :

Le Bas-Rhin est le plus mauvais élève de la France métropolitaine en matière de prescription et de consommation de médicaments génériques. Nous sommes derrière la Loire-Atlantique qui prescrit 87% de médicaments génériques, nous n'en sommes qu'à 77%. Pour l'heure, on ne se l'explique pas, nous allons lancer une étude, mais globalement les Français sont mal informés sur ce point.

Pour y remédier, la CPAM du Bas-Rhin veut mettre à disposition du public toutes les informations scientifiques possibles sur la question sur le site on-peut-faire-mieux.com. Pour aller plus loin, des questionnaires ici.