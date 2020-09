Dépistage massif du Covid-19 chez les pompiers du Loiret : d'autres cas positifs

Après la détection de cinq cas positifs la semaine dernière au sein de la direction du SDIS du Loiret, à Semoy (service départemental d'incendie et de decours), plus d'une centaine d'agents ont subi des tests PCR et sérologiques. Bilan : trois agents de plus sont contaminés.