Campagne de vaccination : 12 nouveaux collaborateurs au Multiplex de Dijon pour assurer l'accueil du public

En l'absence des forces armées qui avaient initialement assuré les fonctions d'accueil et de secrétariat, le dispositif du centre de vaccination a été repensé et ses effectifs ont été renforcés par le recrutement, jusqu'au 31 mars, de 12 agents contractuels, par le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or (SDIS21).

La prise en charge financière de ces postes fait l'objet d'une convention entre le SDIS et l'agence régionale de santé qui mobilise à cet effet les crédits du fonds d'intervention régional. En plus de la supervision logistique et technique et de la surveillance médico-secouriste du centre, le SDIS21, par l'intermédiaire de son Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), assumera désormais pour le compte de l'Etat, l'ensemble des missions nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci.

Modalités d'accès au centre de vaccination du Multiplex :

• Adresse : 1014 avenue du XXIème siècle – 21000 DIJON

• Arrêt de tramway L5 Université

• Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h – possibilité d'accéder au centre sans rendez-vous