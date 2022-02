Quimper : le bus du glaucome propose un dépistage gratuit et sans rendez-vous

Le bus du glaucome fait un arrêt à Quimper, sur l'esplanade François Mitterrand. L'Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV) est à l'initiative de ces dépistages gratuits et sans rendez-vous. Ils se dérouleront jusqu'à ce jeudi. Une occasion de faire connaître cette maladie.

A Quimper, sur l'esplanade François Mitterrand, difficile de rater le bus du glaucome. Le grand véhicule bardé de rouge est arrivé ce mardi matin pour proposer aux quimpérois un dépistage gratuit et sans rendez-vous, jusqu'à ce jeudi.

A l'arrivée, Michel Letourneau, formateur à l'Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV) et accompagnateur du bus, donne un petit livret dans lequel seront inscrits les résultats. Ensuite, comme chez le médecin, il suffit de patienter dans la salle d'attente.

"Nous recevons 40 à 60 personnes par jour" explique l'accompagnateur. "Le dépistage est conseillé à partir de 40 ans mais il est ouvert à tous."

Une maladie méconnue

L'ophtalmologue Yves Corbel fait passer les trois examens nécessaires au dépistage. Il observe l'épaisseur de la cornée, l'aspect du nerf optique et la pression dans les yeux. Le tout dure environ cinq minutes.

"Le glaucome est une maladie qui atteint le nerf optique et altère le champ de vision avec le temps. S'il est détecté à temps, on peut le traiter et le stabiliser. Mais il n'y a pas de symptômes pour le glaucome, quand les premiers signes arrivent, cela signifie que la maladie est installée et irréversible", prévient le médecin.

La principale cause de glaucome est l'hérédité. Si des cas se présentent dans les familles, Yves Corbel conseille de se faire dépister régulièrement et à tous les âges. En France, près d'un million de personnes sont atteintes d'un glaucome et la moitié ne le soupçonnent pas avant l'arrivée des premiers symptômes.

Le bus est ouvert mardi, mercredi et jeudi 10 février, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.