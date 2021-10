"Si tout le monde se disait : ok il y a un handicap, mais ce n'est pas la fin" Véronique, Nîmes

Ce lundi, le gouvernement lance une grande campagne nationale de sensibilisation sur le handicap. Son slogan : "Voir les personnes avant le handicap". L'objectif est de changer le regard et les préjugées sur le handicap. En France, près de 12 millions de personnes sont concernées par le handicap, et pour 80 % d’entre eux, cela ne se voit pas. Ce n'est pas le cas pour Véronique, 52 ans, qui habite à Caissargues, près de Nîmes. Il y a une trentaine d'années, elle a partiellement perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de voiture. Aujourd'hui, elle est en fauteuil roulant. Après l'accident et sa perte de mobilité, cela a été compliqué. "L'impression de se refermer, je l'ai connu. Je ne pouvais pas sortir avec mon fauteuil sans sentir ces regards" explique Véronique. Puis un jour, elle décide de les affronter.

"En fait, il n'y a pas forcément un jugement ou une pitié, il y a juste une question ou une curiosité. Peut-être parce que le handicap n'est pas assez vu"

Au début, le regard a été également compliqué au sein de la famille. Lorsque l'accident survient, Véronique a déjà une fille. "Elle n'avait pas pris l'habitude de voir sa mère en fauteuil. Elle me connaissait valide." Véronique a choisi de cacher son mal-être à sa "grande", il fallait "être souriante, marrante, ne pas lui faire voir que le handicap me dérangeait".

Échanger pour vaincre la peur

Pour Véronique, changer le regard sur le handicap passe parfois par un regard échangé, "une ouverture qui peut permettre aux gens de venir plus facilement. Beaucoup de gens aimeraient aider mais ne savent pas comment faire. Ils ne doivent pas avoir peur de nous et hésiter à venir vers nous".

Pour elle, les jeux paralympiques ont participé à changer le regard porté sur le handicap. "Je les admire énormément, ils s'arrêtent jamais. Même s'ils ont mal, même s'ils ont un handicap, cela ne les empêche pas d'avancer". Une force dont elle s'est inspirée."Si tout le monde se disait : ok il y a un handicap, ok on le sait, mais ce n'est pas la fin"