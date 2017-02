Une campagne nationale pour revaloriser le métier d'aide à domicile

Comment promouvoir et revaloriser le métier d'aide à domicile auprès des personnes âgées ? C'est l'objet de la campagne nationale lancée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Un métier bien souvent méconnu, et peu mis en avant alors que c'est un métier d'avenir.

"Aider les autres, c'est mon métier" : c'est le nom de la campagne nationale lancée au début du mois par le ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour donner plus de valeur au métier d'aide à domicile auprès des personnes âgées.

Un métier d'avenir

Aujourd'hui, 15 millions de personnes en France ont 60 ans et plus. En 2030, il y en aura 20 millions. Si le nombre de personnes âgées augmente dans notre société, la dépendance également. Le secteur de l'aide à domicile est donc un secteur d'avenir, pour lequel 300 000 nouveaux emplois seront créés d'ici 2030. Un diplôme unique a d'ailleurs été créé en janvier 2016 en ce sens.

Un métier peu valorisé, et méconnu

L'aide à domicile auprès des personnes âgées est un secteur qui recrute, mais qui a du mal à trouver des candidats. "Autrefois, nous appelions cela aide ménagère. Mais le métier d'aide à domicile, c'est bien plus que du ménage, précise Jean-Marie Le Bretton, directeur général de l'ADMR, l'association de service à la personne de Haute-Saône. Il s'agit d'un réel métier social, d'accompagnement des personnes âgées. Aujourd'hui, une aide à domicile perçoit la même rémunération qu'une aide soignante, des efforts ont été faits à ce niveau", assure-t-il.

"Dans une période de chômage, nous sommes surpris qu'il n'y ait pas plus de candidats" - Jean-Marie Le Bretton, directeur général de l'AMDR de Haute-Saône

Le directeur général de l'AMDR de Haute-Saône déplore le "paradoxe de l'offre d'emplois de plus en plus reconnus, avec un temps de travail qui n'a cessé d'évoluer ces dix dernières années", qui n'empêche pas la difficulté d'embauche. "De plus, ces emplois sont non délocalisables, dans un département aussi rural que la Haute-Saône". Beaucoup d'aides à domicile travaillent en temps partiel. C'est le cas de 70 % de salariés au niveau national. Au sein de l'ADMR de Haute-Saône, 260 aides à domicile sur 400 travaillent à 66 % du temps, "mais beaucoup cumulent un autre emploi en parallèle, notamment dans des établissements tels que les EPHAD", précise Jean-Marie Le Bretton. Il faut savoir s'adapter, et il n'est pas inenvisageable de passer en temps plein", ajoute-t-il.

98 % de femmes aides à domicile

La majorité des aides à domicile sont des femmes, de 45 ans en moyenne. "Nous le regrettons, explique Jean-Marie Le Bretton. Des hommes seraient aussi de précieux atouts dans ce métier, notamment lorsqu'il s'agit d'aider les personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements. Il s'agit principalement d'une question d'image du métier, que nous essayons petit à petit de changer".