Campus du cheval : la première pierre posée à Goustranville (Calvados)

Une vue aérienne et modélisée du futur campus du cheval normand

C'est l'une des réalisations majeures voulues par la majorité régionale pour valoriser la filière d'excellence du cheval en Normandie. Ce lundi 10 octobre, Hervé Morin le président de la région Normandie et Pierre-André Durand le préfet de la région, ont posé la première pierre du campus international du cheval à Goustranville dans le Calvados, entre Caen et Dozulé.

C'est donc une véritable université du cheval qui va voir le jour au coeur du Pays d'Auge, l'un des hauts-lieux de la filière équestre en Normandie. Le site, quand il sera terminé d'ici trois ans, accueillera plus de 250 personnes, des étudiants et des enseignants bien sûr, mais aussi des chercheurs, des cliniciens et des professionnels de la filière. En fait, c'est toute la spécialité équine de l'école vétérinaire d'Alfort (Val-de-Marne) qui va être déplacée en Normandie, une centaine d'étudiants par année.

Sur place, on trouvera un hôpital vétérinaire pour le cheval avec une quarantaine de box, dont certains spécialisés en neurologie ou en soins intensifs. Pour les cours, un grand amphithéâtre va être bâti ainsi que des salles de travaux pratiques. Et comme c'est une véritable université, une résidence étudiante a été prévue, avec pas mois de 41 studios étudiants.

Le coût des travaux s'élève au total à 42 millions d'euros, financés pour l'essentiel par la région Normandie. 70% des entreprises choisies pour ce chantier sont normandes. Pour l'instant, le site de Goustranville accueille déjà une unité spécialisée dans les maladies équines.