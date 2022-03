Cancer colorectal : "le dépistage est devenu plus simple et plus performant" selon ce chirurgien rouennais

À l'occasion de Mars bleu, le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal, France bleu Normandie invitait Julien Cahais, chirurgien digestif à la clinique St-Hilaire de Rouen, ce lundi 21 mars.

Le test est simple et on ne manipule pas ses selles avec les doigts

Le professionnel de santé encourage tous les plus de 50 ans à se faire dépister régulièrement. "C'est un test qui se retire chez son médecin traitant, explique-t-il. Et depuis cette année, il peut être commandé sur internet." Tout est expliquer sur ce site.

"Le dépistage est très simple, poursuit le chirurgien. Il avait une mauvaise réputation il y a quelques années, mais il a changé, il s'est modernisé. Il est devenu plus simple et plus performant, c'est une seule prise de selles, en une fois. On ne manipule pas avec les doigts ses selles, il y a un coton tige que l'on envoie ensuite directement par la poste."

Le seul test de dépistage que l'on peut faire à la maison

L'enjeu est important en France, seul 30% des victimes de ce cancer avaient détectés la maladie grâce à un dépistage. "Au Portugal, on monte à 60%, aux Pays-Bas, 70%", affirme-t-il. Un cancer colorectal dépisté tôt est synonyme de guérison dans 90% des cas.

"Malheureusement, le dépistage n'est pas encore une habitude mais peut être qu'avec l'expérience du Covid et des autotests, on va changer de philosophie", espère le soignant.