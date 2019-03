Cancer colorectal : seulement 34% des Mosellans se font dépister

Metz, France

Comme pour le cancer du sein, trop de gens refusent de faire le dépistage du cancer colorectal. C'est pourquoi dans le cadre de mars bleu, des médiateurs vont au-devant des gens comme ce vendredi sur le marché de Metz-Borny.

A partir de 50 ans, et jusqu'à 74 ans, il faut faire le dépistage du cancer colorectal tous les deux ans. Soigné à temps, cela permet à quelques 30.000 personnes de s'en sortir chaque année, mais 17.500 en meurent. C'est le 2e cancer le plus meurtrier chez les femmes, le 3e chez les hommes.

Faire de la prévention avec humour

Et pourtant, en Moselle, seulement 34% des personnes concernées se plient à ce dépistage gratuit. Alors, Francine, une médiatrice, dédramatise quand elle aborde les gens : "je le fais avec un peu d’humour, sur l’âge, vous n’avez pas encore 50 ans. Alors, certaines personnes sont pressées, elles me disent qu’elles n’ont pas le temps. Et d’autres s’arrêtent quand même".

Pour faire le test, il faut prélever avec une baguette un tout petit peu de selles, mettre cela dans un tube, puis dans une enveloppe en plastique et l'envoyer au laboratoire.

Peur et négligence à l'origine des freins

Quels sont les freins ? Véronique Keller, infirmière à l'association mosellane de dépistage des maladies cancéreuses, a identifié plusieurs explications : "d’abord la peur de la maladie. Ensuite, la manipulation des selles peut rebuter. Enfin, il y a de la _négligence_, des gens estiment que ce n’est pas pour eux, ils n’ont pas de symptômes alors que 95% des cancers colorectaux surviennent après 50 ans". Et quand le cancer colorectal est détecté suffisamment tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.

Véronique Keller, infirmière à l'association mosellane de dépistage des maladies cancéreuses, avec l'outils pour faire le prélèvement. © Radio France - François Pelleray