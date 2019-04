Cancer colorectal : une pénurie des tests de dépistage dans plusieurs régions

Une pénurie de tests de dépistage du cancer colorectal sévit dans plusieurs région, affirme sur franceinfo le professeur Thierry Ponchon, président du centre régional de dépistage des cancers en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'étend de l'Auvergne-Rhône-Alpes, à l'Ile-de-France, en passant par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Pays de la Loire.

"Nous ne pouvons plus fournir les médecins"

"Nous n'avons plus de tests au niveau de la structure régionale, donc on ne peut plus fournir les médecins généralistes" affirme sur franceinfo le président du centre régional de dépistage des cancers en Auvergne-Rhône-Alpes. "Du coup, depuis maintenant deux ou trois mois, dans chaque structure régionale, _nous avons arrêté d'inviter les personnes à aller voir leur médecin pour demander un test qui n'existe pas_. C'est triste", ajoute le Pr Ponchon.

L'appel d'offre contesté devant le Conseil d'Etat

L'appel d'offre lancé en 2018 par l'Assurance Maladie pour désigner le fournisseur de nouveaux tests de dépistage est contesté par plusieurs candidats, qui ont porté l'affaire jusqu'au Conseil d'Etat, entamant une procédure judiciaire qui pourrait durer plusieurs mois.

L'Assurance maladie assure qu'en attendant, elle va tenter de répartir les stocks de tests restants vers les régions où ils manquent.

Le retard de diagnostic peut être mortel

Ce kit de dépistage est proposé tous les deux ans aux Français âgés de 50 à 74 ans, soit 16 millions de personnes. Il permet de détecter 800 nouveaux cas de cancers du côlon ou du rectum chaque mois.

Cette pénurie de kit risque de retarder le diagnostic s'alarme le professeur Thierry Ponchon : "Un certain nombre d'entre eux auront besoin d'une chirurgie" alors qu'il aurait pu l'éviter. Il ajoute que "certains, malheureusement, vont décéder du fait de ce retard de diagnostic."

Le cancer colorectal tue 18.000 personnes chaque année en France, ce qui en fait le deuxième cancer le plus meurtrier dans le pays. Il peut être guéri dans neuf cas sur dix, s'il est dépisté assez tôt.