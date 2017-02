Cancer de l'enfant : au cœur du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes

C'est la journée internationale du cancer de l'enfant ce mercredi. La deuxième cause de mortalité après les accidents domestiques. Nous sommes allés rencontrer les soignants du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes où sont soignés une vingtaine de jeunes malades.

C'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents domestiques : le cancer. La maladie touche 2.000 enfants, chaque année en France et elle a sa journée internationale ce mercredi. À cette occasion, nous sommes allés rencontrer les soignants du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes où sont soignés une vingtaine de jeunes malades.

Quand on prononce le mot "cancer", le sol se dérobe sous leurs pieds

"Quand on prononce le mot cancer devant les enfants et leurs parents, le sol se dérobe sous leur pied. C'est rarement une chose à laquelle ils avaient pensé", raconte Estelle Thébaud qui est onco-pédiatre. Marie, l'infirmière, poursuit : "ça leur chamboule complètement leur vie. Ils ont besoin d'être accompagnés pour qu'ils puissent se réorganiser autour de ça. Le but, c'est toujours de les guérir, mais ce n'est pas toujours possible. Mais même quand ce n'est pas le cas, on reste toujours dans le soin".

Avec leurs mots à eux, ils apprennent à vivre avec la maladie

Les enfants les plus jeunes ne comprennent pas toujours la gravité de leur maladie. Mais, avec leurs mots, ils apprennent à vivre avec explique Emilie. Elle aussi est infirmière. "Il n'exprime pas forcément leurs sentiments de manière directe, mais ils nous réexplique comment on les soins, 'demain on faire ça ou ça'. Ils sont plus dans l'instant présent".

Des liens très forts se tissent entre les médecins, les infirmiers et les enfants

Pour les aider à mieux supporter le traitement, qui dure pendant plusieurs mois, les murs de l'unité sont peints en orange, pour la gaieté. Et des liens très forts se tissent, aussi, avec les médecins et les infirmières. "Bien sûr, c'est quelque chose qui nous affecte, c'est indéniable. Après, il ne faut pas le montrer face aux parents".

Et le personnel soignant essaie de toujours garder ce chiffre en tête : deux enfants sur trois guérissent du cancer, même si les traitements peuvent laisser des séquelles.

►►► Pour aller plus loin : une conférence sur les cancers de l'enfant a lieu ce mercredi soir à l'amphithéatre de l'Institut de recherche en santé de l'université de Nantes, quai Moncousu, entre 18h et 20h.