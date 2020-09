Cancer des enfants : le combat d'une Havraise pour faire avancer la recherche

C'est un mal qui touchent 2 500 enfants chaque année en France : le cancer chez les petits restent méconnu. 50% de ces cancers pédiatriques surviennent avant l'âge de 5 ans et 500 enfants en meurent chaque année dans notre pays. Contrairement au cancer de l'adulte, il y a peu de recherches sur le cancer de l'enfant et les maladies sont totalement différentes. Au Havre, une mère en a fait son combat, à travers une association elle a réussi à mobiliser artistes, restaurateurs, cafetiers locaux pour récolter des fonds pour la recherche.

En 2013 quand Ludivine, enceinte de son deuxième enfant, apprend le cancer de sa fille aînée, évidemment le monde s'effondre. Sa petite Emma est diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 2 ans.

C'était une tumeur surrénale qui s'est ensuite métastasée dans le ventre, le cou, la moelle osseuse"

ECOUTEZ Le témoignage de Ludivine Rouzes, maman d'Emma qui est décédée d'un cancer à 3 ans Copier

"On a très vite compris qu'il y avait un manque de financement pour la recherche, que les traitements n'étaient pas adaptés" confie Ludivine qui découvre alors qu'il existe une soixantaine de types de cancers chez l'enfant et surtout qu'ils n'ont rien à voir avec les cancers des adultes. Pourtant les traitements administrés à l'enfant sont les même que ceux administrés à un adulte.

Du jour au lendemain, Ludivine et son mari Charles, détectent une boule dans le cou de leur fille. Elle est notamment suivie à l'hôpital Trousseau à Paris, et au centre Gustave Roussy dans le Val-de-Marne; elle fait de la chimiothérapie, est opérée. Mais la petite Emma meure finalement à l'âge de 3 ans.

Quand ma fille est tombée malade, on a pas su m'expliquer l'origine de la cause"

"Il n'y avait aucun lien avec mon environnement ou ma grossesse, qui s'était très bien passée" raconte Ludivine.

Des actions locales pour récolter des fonds

Depuis cinq ans elle organise une journée baptisée "A leur Santé". A une date précise, quand vous consommez dans les bars et restaurants du Havre, l'argent est reversé à une association Imagine For Margo dont Ludivine est ambassadrice et qui permet ensuite de financer la recherche. Lors de la première édition il y a cinq ans, Ludivine avait mobilisé dix bars et restaurants, aujourd'hui ils sont un cinquantaine à participer.

Cette année il y a également une tombola avec plus de 40 artistes Havrais dont Jace ou Little Bob qui sont partenaires. Ludivine a réussi a récolté prés de 12 000€ de dons et tickets.

Pour les industriels, le cancer de l'enfant est trop rare pour investir"

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté Copier

Après Emma, Ludivine et son mari ont eu trois autres enfants, mais leur combat continue. Ils veulent aussi mettre en lumière les difficultés pour les parents de concilier vie professionnelle avec un enfant gravement malade.