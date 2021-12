Cancer : des médecins manceaux sont à l'origine d'une application pour mieux soigner les malades

"On a vraiment été parmi les premiers dans le monde à lancer ces expérimentations". Fabrice Denis ne cache pas sa fierté de voir les travaux des médecins du centre Jean Bernard au Mans, mis à l'honneur. "Cà a été relayé par toutes les grandes sociétés savantes mondiales. Pour dire voilà, il faut faire comme ça" ! Le cancérologue sarthois est devenu un spécialiste des applications dans le domaine de la santé. Après un questionnaire en ligne à destination des fumeurs, après une application anti-Covid utilisée par 15 millions d'utilisateurs, voici celle qui permet aux malades du cancer de communiquer en temps réel leur état de santé.

Eviter les pertes de chances et améliorer le confort des malades

"L'idée, c'est de mettre le patient au centre de sa prise en charge en utilisant des applications qui vont permettre de lui permettre d'envoyer des informations à l'équipe soignante via son smartphone, sa tablette ou son ordinateur". Il suffit au malade de remplir un questionnaire en ligne portant sur le poids, un état fiévreux, des nausées, divers symptômes etc... Des données envoyées chaque semaine à une infirmière de coordination qui pourra alerter le spécialiste si besoin. L'objectif est de gagner du temps sur la maladie. " Entre deux rendez vous, les patients n'osent pas nous déranger. Ils attendent plusieurs semaines pour venir nous voir. Et là, il peut y voir une perte de chance. Nous avons mené huit essais cliniques. Tous ont montré qu'on réduisait les complications de cette maladie quand celles-ci étaient prises très tôt". Et même sans complication, le patient peut mal supporter des traitements parfois lourds. L'équipe soignante peut ainsi corriger le tir et ajuster les traitements, améliorer le confort et donc la vie des malades.

Un nouveau métier à créer

La crise sanitaire est passée par là. Par peur du Covid ou à cause du confinement, certains patients ont repoussé leurs rendez vous médicaux avec des conséquences parfois graves sur l'évolution de la maladie. " Cela était un déclencheur" reconnait Fabrice Denis qui estime qu'une dizaine d'applications vont entrer progressivement en service en 2022. Progressivement car c'est un nouveau métier qu'il faut créer explique l'oncologue sarthois. "Celui des infirmières de coordination. Des infirmières qui auront des écrans qui pourront suivre plusieurs dizaines, voire centaines de patients et donc éviter aussi des déplacements inutiles à des patients qui vont bien. Ça aussi, c'est important. Elles pourront appeler les patients lorsque certaines zones rouges apparaîtront et donc le patient sera convoqué par le médecin si besoin".

Mais comment trouver ces infirmières alors que le monde de la médecine manque de bras ? Pour Fabrice Denis, les infirmières libérales seront d'abord sollicitées. " Ces actes seront rémunérés". Ces infirmières suivent des patients de façon classique. Elles sont donc les mieux placées pour aller chercher ceux qui ne vont pas bien". C'est un moyen aussi de lutter contre la désertification médicale. "Cela a va permettre justement de désenclaver des personnes qui sont à distance de grands centres. Elles seront tout aussi bien suivies. Par contre, elles resteront chez elles quand tout va bien".

Le professeur Fabrice Denis, oncologue et spécialiste des applications numériques en e-santé © Radio France - Charles Deyrieux

Des applications gratuites pour les malades

L'utilisation de ces applications sera totalement gratuite pour les malades et pas seulement ceux qui souffrent d'un cancer. " Cette télésurveillance va être un standard l'année prochaine en cancérologie. Mais cela ouvre la voie à d'autres spécialités en cardiologie, en diabétologie, en rhumatologie. En gros, toutes les maladies chroniques à terme, pour en bénéficier très rapidement".

L'interview du Professeur Fabrice Denis est à réécouter ici