Cancer du col de l'utérus : faites-vous dépister !

Pour vous protéger, faites-vous dépister. A l'occasion de la 15e semaine européenne de lutte contre le cancer du col de l'utérus, le centre départemental de coordination de la prévention des dépistages des cancers en Charente-Maritime, sensibilise les femmes âgées de 25 à 65 ans.

"Le dépistage en amont permet de repérer des anomalies, des formes pré-cancéreuses, ou des cancers à un stade précoce, peu avancés, qui sont beaucoup plus faciles à traiter, et dont on sait que les chances de guérison sont meilleures", explique le docteur Anne Feyler, la coordinatrice du centre départemental en Charente-Maritime.

Cette année, toutes les femmes concernées par cette tranche d'âge vont recevoir une invitation à se faire dépister. Car rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, 600 000 femmes ne font pas de dépistage régulièrement. "De 25 à 29 ans, un prélèvement cervico-utérin est recommandé tous les trois ans, et deux frottis normaux à un an d'intervalle", rappelle le docteur Anne Feyler. "De 30 à 65 ans, c'est le même prélèvement, mais avec d'autres analyses : on va rechercher la présence de virus dans les cellules du col de l'utérus. Et ça, c'est à faire tous les cinq ans". Le Dr Feyler rappelle que ce dépistage simple "peut être _fait par le gynécologue, mais également par le médecin traitant, ou une sage-femme_, ou encore un médecin biologiste en laboratoire".

Vaccination pour les filles et les garçons entre 11 et 14 ans

Le dépistage n'est pas le seul moyen de prévention. Quasiment 100% des cancers du col de l'utérus ont un point commun : ils sont causés par un papillomavirus. "C'est un virus sexuellement transmissible, qu'il y ait pénétration ou non", explique le docteur Anne Feyler. Et le seul moyen de lutter contre les papillomavirus les plus classiques et virulents, c'est le vaccin : "pour les jeunes filles et les jeunes garçons de 11 à 14 ans. Avec la possibilité de se rattraper jusqu'à 19 ans, moyennant une dose supplémentaire".

Mais ce vaccin ne dispense pas des dépistages pour les femmes, prévient le Dr Feyler : "il lutte contre les formes les plus graves, mais pas contre tous les papillomavirus. En tant que femme, il faut donc _d'abord se faire vacciner à l'adolescence, puis se faire dépister régulièrement à l'âge adulte_".