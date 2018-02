Le cancer du col est le deuxième cancer chez la femme jeune dans le monde. En France, le nombre de nouveaux cas s'élève à 3 000 par an. De plus, toujours par an, plus de 1 000 femmes en décéderont dans notre pays. Cependant, dans 9 cas sur 10, le cancer peut être évité grâce à un dépistage régulier.

Indre-et-Loire, France

Le cancer du col de l'utérus concerne chaque année en Touraine plus d'une trentaine de femmes avec une survie de quelques mois pour les cas les plus avancés.

Quand les autorités sanitaires font la prévention du cancer du col de l'utérus, elles s'adressent à toutes les femmes de 25 à 65 ans qui devraient avoir un frottis régulier, tous les trois ans en moyenne pour prévenir tout risque de développer des problèmes gynécologiques. Mais même un suivi régulier ne met pas à l'abri totalement de mauvaise nouvelle.

Le témoignage que vous pouvez écoutez ci-dessous est celui d'une jeune femme de 31 ans, traitée au CHRU de Tours dans le service de gynécologie-obstétrique-cancérologie du Docteur Thomas Hebert. Son cancer a été diagnostiqué le 1ier avril 2017.

La prévention passe par un frottis régulier - Dr Thomas Hebert

Pour une femme qui ne consulte pas régulièrement, elle doit être alertée par des saignements qui surviendraient notamment après des rapports sexuels ou par des douleurs, "mais malheureusement, ça peut passer inaperçu avant d'être très évolué" explique le Docteur Hebert .

Le meilleur dépistage du cancer de l'utérus reste le frottis qui est fortement recommandé pour les femmes entre 25 ans et 65 ans en moyenne tous les trois ans "et ce frottis permet de dépister les anomalies, on peut avoir différentes formes de cancer du col de l'utérus et heureusement son évolution est très lente." explique encore le Docteur Hebert : "Il est induit 99% des fois par un virus, le papillomavirus, pour lequel il existe aujourd'hui un vaccin. La plupart du temps entre l'apparition de la contamination et des premières lésions et l'apparition du cancer authentique et infiltrant, la durée moyenne est de l'ordre de 10 à 13 ans. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'un certain nombre de femmes jeunes sont atteintes par des maladies très agressives avec une évolution plus rapide que ce que l'on avait pu constater auparavant."

Quand on est sur une phase très précoce, dans la partie des maladies pré-cancéreuses, "qui est heureusement la très grande majorité des lésions que l'on trouve" souligne le Dr Hebert, il est possible de les traiter par une chirurgie très limitée qui enlève seulement la zone du col de l'utérus atteint par les cellules pré-cancéreuses, mais comme le démontre le témoignage ci-dessus de cette jeune femme de 31 ans, il est parfois nécessaire d'en arriver à une chirurgie qui va priver la femme de son utérus mais aussi de ses trompes et de ses ovaires voire d'autres organes voisins contaminés par la tumeur : une chirurgie pour l'instant sans solution de substitution comme le fait remarquer le Docteur Thomas Hebert puisque sans utérus pas de grossesse. "La gestation pour autrui n'est pas autorisée en France, le seul espoir actuellement pour ces femmes c'est la greffe d'utérus pour laquelle il y a un certain nombre de travaux en cours"

L'invitation pour un frottis devrait être généralisée en 2018 - CHRU Tours

Dans les pays anglo-saxons, 80% des jeunes filles sont maintenant vaccinées - Docteur Ken Haguenoer

Le vaccin aujourd'hui disponible en France protège contre 2 ou 4 formes de papillomavirus qui provoque le cancer du col de l'utérus mais aussi des lésions de type verrues génitales. Les injections se font entre 2 et 3 doses espacées de quelques mois. "L'idéal serait de pouvoir le faire dès l'âge de 11 ans qui est le dernier rendez-vous vaccinal des enfants" explique le Docteur Ken Haguenoer "en tout cas il doit être fait avant les premiers rapports sexuels". Mais cette vaccination reste encore aléatoire ou opportuniste : soit la mère de famille qui amène sa fille peut la demander au médecin, soit le médecin généraliste peut la proposer, mais elle n'est pas quasi-systématique comme dans d'autres pays.

Des résultats positifs dans les pays qui ont une couverture vaccinale de plus de 80%

L'Australie, très rapidement, a choisi de mettre en place un système quasi-systématique de vaccination contre ce virus. "Les premiers résultats qui ont été observés c'est une diminution des lésions non-cancéreuses lié au virus, ce n'est pas un résultat sur le cancer lui-même mais pour les jeunes filles c'est quelque chose de positif" explique le Docteur Haguenoer Médecin coordonnateur du Centre de Dépistage des Cancers de Tours "le second résultat que l'on commence à observer c'est la diminution des lésions pré-cancéreuses et cela a un vrai effet pour les femmes qui vont pouvoir échapper à une chirurgie qui les amputera d'une partie de leur utérus, elles peuvent donc espérer mener à bien des grossesses et moins de morbidité dû au virus ... c'est une très bonne nouvelle notamment pour les femmes australiennes !" précise le docteur Haguenoer

la France a longtemps cherché une stratégie de dépistage - Dr Haguenoer

Le cancer du col de l'utérus représente quelques 3000 nouveaux cas chaque année en France, ce qui le place au 11ième rang des cancers chez la femme, mais il tue chaque année 1100 femmes. "Pendant longtemps, la France a cherché une stratégie de prévention" explique le Docteur Haguenoer "certains pays ont rendu le frottis quasi-systématique en envoyant des invitations pour des dépistages, en France il y a eu des expérimentations, mais _la généralisation ne devrait débuter que cette année, ce sont des moyens financiers importants qu'il faut attribuer et donc ce fut assez long à décider. Sur la vaccination, aucun programme n'a été décidé, la vaccination reste opportuniste alors qu'en Australie, Grande-Bretagne ou Etats-Unis, ils ont décidé de la rendre systématique."_