"Près de 3.000 cas de cancers du col utérin sont diagnostiqués chaque année. Beaucoup de femmes ne bénéficient actuellement pas de ce dépistage, principalement dans les populations les plus vulnérables." Fort ce constat, le ministère de la Santé annonce ce vendredi dans un communiqué que le dépistage, gratuit, va être généralisé.

La ministre @agnesbuzyn annonce le 3ème programme national de dépistage



Désormais chaque femme de 25 à 65 ans bénéficiera d’un dépistage régulier du cancer du col utérins pris en charge à 100% par l’Assurance maladie (@ameli_actu)



🗞Lire le communiqué : https://t.co/DPkOr8qaMspic.twitter.com/aq7OlZIZ7f — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 11, 2018

Pour toucher tout le monde, des courriers seront envoyés à toutes les femmes de 25 à 65 ans "qui n'ont pas réalisé de frottis du col de l'utérus dans les trois années précédentes". Elles seront invitées "à se rendre chez un médecin ou une sage-femme pour effectuer l'examen (...) pris en charge à 100% par l'Assurance maladie".

1.100 femmes meurent chaque année d'un cancer du col de l'utérus

Selon le ministère, "des lésions diagnostiquées plus tôt, ce sont des traitements moins lourds et des cancers évités". La mesure entre dans le cadre du plan "Priorité prévention", présenté par le gouvernement fin mars. Ce dépistage suit le modèle de celui du cancer du sein, généralisé depuis 2004 chez les femmes de 50 à 74 ans, et du cancer colorectal, généralisé depuis 2009 chez tous les 50-74 ans.

L'objectif est de réduire la mortalité encore trop élevée, avec 1.100 femmes tuées chaque année. Le cancer du col de l'utérus est "l'un des seuls pour lequel le pronostic se dégrade en France, avec un taux de survie à cinq ans après le diagnostic qui s'est réduit de 68% en 1989-93 à 62% en 2005-10" rappelle le ministère de la Santé.