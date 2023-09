Cancer du sein : 12% des femmes de 50 à 74 ans ne se sont jamais fait dépister selon un sondage de la Ligue

Le cancer du sein est celui qui touche le plus de personnes en France, après près de 62.000 nouveaux cas chaque année. Néanmoins, une partie de la population reste réticente à l'idée de se faire dépister. Selon un sondage de la Ligue contre le cancer publié ce mardi, 12% des femmes âgées entre 50 et 74 ans, soit la tranche la plus exposée au risque du cancer du sein, admettent ne jamais s'être fait dépister contre le cancer du sein : ça représente plus d'un million de femmes en France.

La principale raison avancée par 34% d'entre elles, c'est l'absence de symptôme. Un argument réfuté par la Ligue contre le cancer : "le dépistage s'adresse justement aux personnes qui ne se plaignent de rien, pour trouver une maladie débutante avant que les signaux n'apparaissent", explique Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue. "L'intérêt du dépistage, c'est d'arriver avant les symptômes. Quand on a des symptômes, comme une boule qu'on peut palper, ça veut dire qu'elle fait au moins 2cm pour être palpable. Quand on fait une radiographie, on trouve des tumeurs qui font 0,5cm. Plus les tumeurs sont petites, moins les gestes chirurgicaux seront importants, moins les séquelles seront importantes, et donc les traitements moins toxiques et plus faciles à supporter."

Le risque, s'il y a des symptômes, c'est l'évolution de la tumeur "localement mais aussi au-delà du sein, par des envahissements ganglionnaires, ou par l'envoi de métastases". D'où la nécessité de se faire dépister le plus tôt possible, à partir de 50 ans : "80% des cancers du sein sont détectés après 50 ans : c'est donc la bonne période pour commencer le dépistage."

L'accès aux soins joue un rôle

La question de l'accès au soins et du manque de soignants joue aussi un rôle : plus de 15% des femmes interrogées expliquent que les centres de dépistage sont trop loin de chez elles, avec des délais d'attente trop longs, ou bien qu'elles ne savent pas où s'adresser pour effectuer un dépistage près de chez elle. La Ligue contre le cancer rappelle donc que si la campagne Octobre Rose médiatise le dépistage du cancer du sein au mois d'octobre, celui-ci peut s'effectuer tout au long de l'année.

Enfin, un autre argument ressort du sondage : la peur d'avoir mal lors de l'examen ou bien de découvrir un cancer. Un sentiment qu'il faut prendre en compte, souligne la Ligue contre le cancer, qui souhaite une meilleure formation des soignants pour y répondre. Un autre chiffre inquiète la Ligue : 10% des femmes expliquent avoir peur de se dénuder face à un soignant, "un chiffre qui monte", note la Ligue, qui suggère un "travail de pédagogie pour anticiper cette crainte".