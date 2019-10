Cancer du sein : à Dijon, une caravane propose une parenthèse pour les patientes

Dijon, France

C'est un vrai cocon, comme une bulle pour les patientes. Dans la caravane garée devant la polyclinique Drevon de Dijon, on trouve deux tables de massage, des plantes, des bougies qui sentent bon et un canapé avec des petits coussins. Cette caravane participe à l'opération Octobre rose.

Latifa et Rivana, les deux socio-esthéticienne de l’Échappée rose. © Radio France - Victor vasseur

Alice est une mère de famille de 46 ans. Elle a passé deux heures dans la caravane : "C’était un pur moment de bien-être et de confort." Alice se soigne depuis quatre ans d'un cancer du sein : "En arrivant, j’étais émue de voir toute l’installation, de me dire que des personnes viennent pour nous aider. C’est assez unique."

A Dijon, une caravane proposait ce lundi une parenthèse pour les patientes. © Radio France - Victor Vasseur

Alice ressort maquillée au visage et aux mains, reposée aussi. C'est Rivana, socio-esthéticienne de L'Échappée rose, qui s'est occupée d'elle : "Il y avait un besoin d’échange, donc on a pris le temps. On doit respecter un planning oui, mais surtout les besoins de chacun." Après Lille, Reims, Troyes et Nancy, la caravane est attendue en région parisienne, Chartres et Nantes dans les prochains jours.

Sensibiliser à l’autopalpation

Selon l'ARS, la Côte d'Or est le département de la région ou le taux de participation aux dépistages est le plus important, avec près de 60% des femmes.

Ce lundi, à la clinique Drevon, il y avait également des ateliers d'autopalpation, une pratique déterminante pour aider au dépistage de la maladie précise l'oncologue Alexis Lepinoy : "C’est un geste que vous pouvez faire au quotidien, ou très régulièrement chez vous en prenant votre douche."

Un buste pour comprendre l'autopalpation. © Radio France - Victor Vasseur

L'oncologue poursuit : "Ce qui doit alerter, c’est quelque chose qui va être différent. Des femmes peuvent avoir un kyste, mais un jour, il peut se modifier, ou grossir. C’est une première alerte."

Si le cancer du sein est pris à temps, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Entre 50 et 74 ans, une femme doit se faire diagnostiquer tous les deux ans. Cette mammographie est gratuite.