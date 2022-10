Cancer du sein : à l'hôpital d'Haguenau, un atelier pour apprendre à s'auto palper

Apprendre à s'auto palper les seins pour détecter une éventuelle anomalie. C'est ce que propose le centre hospitalier d'Haguenau. Il participe à l'opération Octobre rose , contre le cancer du sein.

Le service de gynécologie et l'institut de formation en soins infirmiers organisent donc en octobre deux ateliers de formation pour apprendre aux femmes à repérer d'éventuels problèmes sur leur poitrine . Pour rendre les explications plus concrètes, le centre hospitalier d'Haguenau propose de s'entraîner sur un buste en silicone qui imite la texture de la peau et le corps humain. Une poitrine, deux seins, que les volontaires peuvent venir apprendre à palper.

Le buste présente des anomalies sur la peau, comme des crevasses ou encore un mamelon rétracté.

"Le buste cache aussi deux grosseurs sous chaque sein" explique la docteure Françoise Brand, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Haguenau. La spécialiste apprend donc aux femmes à s'auto palper grâce à cet outil pédagogique. Elles peuvent ensuite reproduire ces gestes chez elles, si possible plusieurs fois par an, surtout à partir de 50 ans, même si les cancers du sein peuvent survenir bien plus tôt chez certaines femmes.

"Concrètement, il faut d'abord se regarder dans un miroir, sous la lumière, pour voir si quelque chose change au niveau du sein, du mamelon, de la peau. Tout changement est un motif de consultation. Ensuite il faut se palper les seins pour voir si quelque chose d'anormal est apparu. Les femmes jeunes et moins jeunes, ce sont elles qui sont les meilleures dépisteuses" explique Françoise Brand. Elle ajoute : "Le but n'est pas d'apprendre à la patiente à se diagnostiquer cancer ou pas cancer. L'intérêt, c'est de savoir quand venir consulter".

Et même si une appréhension est possible, la médecin explique qu'il vaut toujours mieux se lancer dans une auto palpation que de ne rien faire.

"Plus la maladie sera prise tôt, plus on une chance d'aller vers la guérison. C'est vrai que cela fait toujours peur. Le cancer du sein est toujours le premier cancer de la femme et la première cause de décès par cancer de la femme". Mais ses conséquences sont souvent moindres si l'on arrive à le détecter de manière précoce.

A noter que les hommes peuvent aussi apprendre la palpation pour aider leurs compagnes à détecter d'éventuelles anomalies. D'autant qu'une toute petite partie des cancers du sein surviennent chez les hommes.

Le prochain atelier d'auto palpation est prévu le mercredi 27 octobre de 12h à 14h30 dans le hall d'accueil du Pôle Femme Enfant à l'hôpital de Haguenau. Il existe par ailleurs un numéro dédié "Allo Cancer de la femme", disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h, pour orienter, et donner un accès direct au parcours de soins de la filière de cancérologie gynécologique. C'est le 03.88.06.31.31.