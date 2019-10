Cancer du sein : Clermont en Rose vise les 10.000 participants

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Nous avons décider désormais de ne soutenir que les courses qui ont un sens, et c'est le cas". Christine Dulac-Rougerie, adjointe aux sports de la ville de Clermont, réaffirme son soutien à la manifestation. "Et d'après les chiffres, nous serons là encore longtemps". Car une femme sur neuf est en effet atteinte du cancer du sein, soit près de 50 000 nouveaux cas chaque année. "Ce type de manifestation est important pour sensibiliser au dépistage, au sport santé" explique Laurie Fabregoul, présidente de Clermont en Rose, "les 10 euros d'inscription seront intégralement reversés aux neuf associations qui nous ont sollicité".

On réduit de 40% le risque de chute de cheveux - Joël Fleury, oncologue au Pôle Santé République

L'an dernier, plus de 7000 personnes avaient participé, et près de 75 000 euros avaient été récoltés. Des fonds qui ont permis au pôle Santé République à Clermont d'acheter un Paxman, un appareil de réfrigération du cuir chevelu. "C'est pour limiter la chute des cheveux, c'est l'effet secondaire le plus redouté des patientes" précise le docteur Joël Fleury, oncologue au sein de l'établissement. Le spécialiste rappelle que les Auvergnates sont plutôt sensibilisées. "Au niveau national, 54% des femmes se font dépister, c'est 60% en Auvergne".

Cette année, la course devrait permettre l'acquisition d'une cuve d'azote au CHU Estaing pour préserver la fertilité des femmes atteintes du cancer du sein. "Le traitement peut effectivement altérer la fertilité" confirme le professeur Florence Brugnon. "Mais des solutions existent, on peut congeler les ovocytes, ou un bout d'ovaire, pour les utiliser une fois que le cancer est en rémission". Cette cuve d'azote, qui coûte 15 000 euros, permettra de le faire à Clermont ajoute celle qui est également coordinatrice de la Plateforme PREFERA pour la Préservation de la Fertilité en Auvergne.

Préservation de la fertilité

De nombreuses animations sont prévues sur la place de Jaude avant la course. Ou plutôt les courses. Car si le parcours de 5 kilomètres dans les rues de la ville est le même pour tous, le départ de la course chronométrée, réservée aux femmes, sera donné à 10 heures ce dimanche. Puis à 10h15 pour la course à allure libre ouverte à toutes et tous.

CIRCULATION - STATIONNEMENT

La circulation sera fermée sur le parcours (voir carte dans le document ci-joint) le dimanche 6 octobre dès 9 heures et jusqu'à 13 heures environ (fin des courses).

Le stationnement est interdit des deux côtés, à partir de 5 heures :