Cancer du sein, dépister pour sauver

Tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées par le CRCDC-CORSE à passer une mammographie complétée par un examen clinique afin de déceler la présence d’un cancer précoce. La plus-value du dépistage organisé tient au fait qu’il offre une double lecture gratuite des clichés par un second radiologue, un deuxième avis qui permet de détecter 8 à 10% de cas passant entre les mailles du filet.

99 femmes sur 100 sont toujours en vie lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade précoce

Une étude menée par l’Institut national du Cancer en 2018 a permis de comparer l’impact des différentes modalités de détection du cancer du sein sur la lourdeur des traitements. Elle a été menée chez plus de 54 000 femmes de 50 à 74 ans, sans facteur de risque autre que l’âge. Il en ressort que le dépistage organisé a permis la détection de cancers à un stade plus précoce que le dépistage dit individuel ou réalisé dans le cadre d’un diagnostic clinique. Cinq ans après le diagnostic, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade précoce; elles ne sont que 26 sur 100 lorsqu’il est détecté à un stade avancé.

La Corse-du-Sud à la traîne

Sur les 54 000 femmes contactées dans l'île, 10 000 seulement font la démarche. Le directeur du centre régional de dépistage du cancer Franck Le Duff entend sensibiliser la population : « On peut observer un nombre total de dépistage qui est assez semblable entre la Haute-Corse et la Corse du Sud cependant, on a une différence assez notable sur la participation du dépistage organisé qui est très nettement moins importante en Corse-du-Sud quand Haute-Corse. Le dépistage organisé, c'est la possibilité pour une femme de faire son dépistage entre 50 et 74 ans tous les 2 ans et de bénéficier d'une double lecture gratuite, de faire sa mammographie et de la proposer à un deuxième radiologue qui va relire, tout ça se fait dans le même temps c’est organisé par le centre de dépistage et ça permet de récupérer à la deuxième lecture 5 à 10% des cancers qui sont passés inaperçus en première lecture. On a sur le territoire 54 000 femmes éligibles. On invite la moitié par an, donc on a 20 000 femmes qui sont éligibles chaque année, elles sont toutes invitées et on a seulement 10 000 femmes qui participent. Ce qui fait un taux de participation aux alentours de 37 à 38% par an__. »

Le deuxième avis d’un radiologue indispensable

La deuxième lecture de la mammographie est indispensable pour dépister le cancer du sein pour les femmes de plus de 50 ans. Joseph Orabona, le président du CRCDC, le centre régional de dépistage du cancer, plaide pour le dépistage organisé qui suppose deux avis de radiologues et pas seulement l'avis d'un généraliste qui n'est pas équipé pour lire l'imagerie médicale : « La deuxième lecture, c'est quelque chose de très important parce que ça rattrape des tas de cancers qui n'ont pas été vus en première lecture, on savait qu'en Corse on est moins bon en dépistage que sur le territoire national et quand on regarde on est moins bon dans le 2A que dans le 2B avec une différence significative de l'ordre du simple au double. Une des causes évoquées, c'était que les patients disaient, « Moi je n’ai pas besoin de deuxième lecture, mon médecin traitant sait lire les mammographies et s’il y a quelque chose il saura me le dire », il est impossible de lire une mammographie à la lumière d'une lampe de chevet ou d'un coucher de soleil sur les Sanguinaires. Il faut des négatoscopes à très fortes luminance et quelques connaissances et compétences en matière d'interprétation des clichés de mammographie. »