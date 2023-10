Cancer du sein : des essais cliniques démarrent à Lille pour un nouvel implant mammaire

Le matériau est transformé en filament et va ensuite alimenter des imprimantes 3D

L'entreprise lilloise Lattice Medical lance en France les essais cliniques de sa technologie médicale inédite : un implant mammaire à base de composants naturels qui permet au tissu du sein de se reconstruire naturellement.

Cinquante patientes ayant subi une mastectomie doivent être recrutées pour cet essai. Elles seront suivies durant trois années après leur intervention. Le CHU de Lille vient de s'engager et sept autres centres médicaux devraient lui emboîter le pas notamment à Paris et Strasbourg.

Le tissu graisseux de la patiente se régénère et la prothèse se résorbe naturellement

Le principe de cet implant est simple : il s'agit de prélever chez la patiente du tissu graisseux qui est disposé sur un support, protégé par un dôme, puis réimplanté. Il va ensuite se régénérer naturellement sur une période de six mois, alors que la prothèse va, elle, progressivement disparaître.

"C'est un biopolymère constitué principalement d'acide lactique. L'avenir est dans les produits naturels, résorbables et sans présence de corps étrangers", souligne Julien Payen, président et cofondateur de Lattice Medical.

Un partenariat avec la marque de lingerie RougeGorge

Le temps de cette reconstruction, il faut porter un soutien-gorge de jour comme de nuit et c'est la marque nordiste RougeGorge qui s'est associée à cette expérimentation. Déjà très investie dans l'accompagnement des femmes atteintes d'un cancer du sein puisqu'elle propose depuis plusieurs années des soutiens-gorge post-opératoires, elle a su concevoir une brassière répondant à toutes les précautions techniques et médicales. "Il fallait notamment de la douceur, pour ne pas gêner la cicatrisation", souligne Catherine Gallais, la directrice générale. "Ce soutien-gorge devait aussi s'adapter à la forme de la poitrine, qui va évoluer durant ces six mois".

Mais la marque a aussi voulu proposer un produit féminin, noir et en dentelle. "Nous pensons que la guérison passe aussi par la confiance en soi. Nous avons à coeur d'accompagner la féminité à un moment de la vie où elle est malmenée."

RougeGorge a conçu une brassière répondant aux contraintes médicales mais aussi féminine, en dentelle noire © Radio France - Sophie Morlans

Véronique André, modéliste chez Rouge-Gorge, est très fière d'avoir participé à la création de ce modèle. "Parce que nous avons tous dans notre entourage une femme qui est concernée. Ce produit redonne à toutes de l'espoir. Il faut que ça marche!"

Chaque année, près de 59.000 nouveaux cas de cancer du sein invasifs sont diagnostiqués. Parmi les 22.000 patientes qui doivent subir une mastectomie totale, seules 30% décident d'avoir recours à une reconstruction, souvent par appréhension après notamment le scandale lié aux prothèses en silicone.

Lattice Medical espère une mise sur le marché de son implant nouvelle génération en 2026.