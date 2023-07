Cancer du sein et cancer colorectal : les taux de dépistage toujours loin des objectifs

Les Français rechignent toujours à se faire dépister contre le cancer du sein et le cancer colorectal. Pour ces deux maladies, qui tuent chaque année 30 000 personnes en France, les personnes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister tous les deux ans. Mais d'après deux nouvelles études publiées par Santé publique France ce mardi, les taux de dépistage sont encore loin des objectifs.

A peine la moitié des femmes de 50 à 74 ans se font dépister pour le cancer du sein

A peine la moitié des femmes de 50 à 74 ans se font dépister pour détecter un éventuel cancer du sein. Loin de l'objectif en Europe, fixé à 70%. Le cancer du sein est pourtant le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes en France. Les chiffres de dépistage sont en baisse depuis dix ans, avec une chute constée au moment de l'épidémie de covid (42,6% de participation en 2020).

Pour le cancer colorectal, le deuxième le plus mortel en France, seul un tiers des Français concernés renvoient leur kit de dépistage à leur médecin traitant. Là aussi, le taux de dépistage ne décolle pas. Les taux de participation ne semblent "pas avoir baissé de façon importante pendant la pandémie", mais "restent trop faibles par rapport aux recommandations européennes", soulignent les chercheurs.

La désertification médicale parmi les causes

Après l'épidémie de covid, les Français se sont éloignés des hôpitaux et des cabinets, mais ce n'est pas la seule explication. La désertification médical, dans toute la pays, retarde les rendez-vous et empêche la prévention. Certaines personnes doutent aussi de l'utilité du dépistage systématique. Enfin, des réticences persistent, que ce soit sur les craintes de la mammographie ou quand il s'agit d'envoyer ses pour détecter le cancer colorectal.