Cancer : Freinées par le premier confinement, les femmes se tournent vers les mammobiles de l'Hérault

Les mammobiles de l'Hérault ont repris leur activité à la sortie du premier confinement. Depuis, 70 femmes s'y rendent chaque jour, contre 45 à 50 avant le début de l'épidémie de Covid-19. Sur le parking d'Auchan, à Sète, une dizaine de femmes attendent en file indienne, devant le camion rose du dépistage du cancer du sein, ce vendredi 5 février 2021.

Je vais enfin pouvoir me faire dépister! - Marie-Jo

Marie-Jo a le nez dans ses papiers. Elle patiente depuis trois quarts d'heure et elle n'est que troisième dans la file d'attente. Ce n'est rien comparé au temps qu'elle a attendu jusqu'ici : ça fait depuis le premier confinement qu'elle tente de se faire dépister. "Je n'arrêtais pas d'appeler des centres de radiologie, je n'arrivais pas à prendre un rendez-vous, explique la dame de 60 ans. J'ai fini par abandonner!" Récemment, elle a reçu une nouvelle convocation pour se faire dépister. "Je me suis dit, Marie-Jo, il va falloir recommencer, poursuit la Sétoise. Et puis j'ai vu que le mammobile était là."

À l'intérieur du camion, les professionnels n'ont pas le temps de souffler. "En fait, c'est comme si les femmes qui n'avaient pas pu se faire dépister pendant le premier confinement et celles qui craignent un troisième confinement venaient maintenant, sourit Marion Morizet, manipulatrice en électroradiologie médicale. Et c'est super!"

Jean-Bernard Dubois, président de la Ligue contre le cancer, est lui aussi enthousiaste. "Si on arrive à rattraper le retard dû au premier confinement, c'est une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour se faire dépister!" Le Professeur reste vigilant. "Avant le Covid-19, 60% de la population se faisait dépister du cancer du sein chaque année dans l'Hérault. Il faut qu'on garde ce chiffre! Si on passe en-dessous de 50%, la mortalité pourrait augmenter à nouveau."

