Cancer du sein : l'hôpital d'Orléans se dote d'un nouveau "mammotome"

Cela ne pouvait pas mieux tomber, en pleine opération "Octobre rose" pour lutter contre le cancer du sein. L'hôpital d'Orléans a inauguré ce vendredi un appareil dernier cri : un "mammotome" de nouvelle génération. Un outil de haute précision, qui peut permettre une prise en charge du patient plus confortable et moins douloureuse, permettant, dans certains cas, d'éviter la chirurgie.

"On passe de la 2CV à la Rolls Royce"

Le mammotome intervient en fait après la mammographie, si celle-ci a détecté des zones suspectes. Il s'agit alors de mieux localiser et de mieux analyser les anomalies. Le CHRO avait déjà acquis un appareil de ce type en 1999, mais ce nouveau mammotome, qui fournit des images 3D, est bien plus performant.

Le mammotome de nouvelle génération fournit des images très précises pour le ciblage des lésions cancéreuses © Radio France - François Guéroult

"C'est comme si on passait d'une 2CV à une Rolls Royce, s'enthousiasme le Dr Murielle Lelu-Desmonts, radiologue à l'hôpital d'Orléans. On a une précision millimétrique, même inframillimétrique dans les prélèvements que nous effectuons, l'appareil cible beaucoup plus facilement la zone à prélever. C'est un gain formidable en qualité : on est dans un diagnostic de certitude." L'examen dure 30 à 45 minutes, la personne est allongée sur le ventre, avec une anesthésie locale.

"Une alternative à l'intervention chirurgicale"

Mais avec cet appareil, il ne s'agit pas seulement de compléter le diagnostic : le mammotome permet aussi de réaliser des biopsies et donc d'éviter l'intervention chirurgicale si la lésion est bénigne. "C'est vraiment une alternative intéressante, car l'anesthésie générale et la chirurgie peuvent être contre-indiquées chez des patientes, notamment âgées ou présentant des facteurs de comorbidités, souligne le Dr Rania Boumedien, également radiologue au CHRO. Là, on peut se contenter d'enlever tous les foyers de microcalcification ou de distorsion architecturale, en étant extrêmement précis."

Le nouveau mammotome, qui a coûté 260 000 €, est entré en service à la mi-septembre. Le CHRO est le seul établissement du Loiret à disposer de cet appareil, dont était déjà équipé l'hôpital de Blois. De quoi conforter la place de l'hôpital d'Orléans comme lieu de référence pour le cancer du sein ; en 2020, ce sont 350 interventions chirurgicales pour des cancers du sein qui y ont été pratiquées, malgré la crise du Covid.