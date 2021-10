Cancer du sein : la baisse des dépistages est "assez dramatique" estime le professeur Campone (Nantes)

Le professeur Mario Campone, spécialiste du cancer du sein à Nantes, juge "assez dramatique" la baisse du nombre de mammographies en France et dans la région des Pays de la Loire.

A l'occasion Octobre Rose, l’Observatoire Régional de Santé a publié les résultats d'une enquête montrant que sur les quinze mois d’épidémie de COVID-19 , le nombre de mammographies a baissé de 7,2 % dans les Pays de la Loire sur la période mars 2020 à juin 2021, par rapport à 2018-2019. "C'est une diminution assez dramatique avec des conséquences non-négligeables dans les années à venir" commente le professeur Mario Campone, directeur général de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest.

"Des tumeurs un peu plus grosses"

Le professeur Campone, spécialiste de cancer du sein rappelle que"tout retard au diagnostic ampute de manière assez notable les chances de guérison. Ce que l'on voit ce sont des maladies à un stade beaucoup plus avancé, chose que je n'avais pas vu depuis quelques années, Du fait de ce retard au diagnostic, on a des tumeurs un peu plus grosses parce que les gens ont eu peur d'aller faire leur mammographies ou ont attendu le dernier moment pour aller consulter".