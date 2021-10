Cancer du sein : les patientes de l'hôpital privé le Bois voient "la vie en rose"

Vous avez peut-être vu, des rubans roses un peu partout, des bâtiments publics éclairés en rose.... Nous sommes en plein octobre rose. Un mois pour sensibiliser les femmes aux risques du cancer du sein, et les inciter à se faire dépister.

C'est la 28e campagne cette année, et elle est particulièrement nécessaire dans notre région : le Nord est le deuxième département de France le plus touché (avec un taux d'incidence 106 pour 100 000 habitantes). Le taux de mortalité dans le Nord et le Pas de Calais est 30% supérieur à la moyenne nationale. Or un cancer du sein dépisté précocement se guérit dans 90% des cas.

Ca permet de montrer qu'on peut se battre

Ce lundi, à l'hôpital privé le Bois, à Lille, des femmes atteintes du cancer du sein ont eu droit à des ateliers bien être. Laurie, originaire du Béthunois, retire son bonnet pour essayer un joli turban rose et fleuri. Elle ne porte habituellement que du noir ou du blanc : "ça donne plus de gaité, de joie", sourit-elle en se regardant dans le miroir, "ça permet de montrer qu'on peut se battre. Il vaut mieux voir la vie en rose"

Laurie a troqué son bonnet noir pour un turban aux couleurs d'octobre rose. © Radio France - Cécile Bidault

Une patiente qui va bien psychologiquement va mieux combattre la maladie

C'est aussi ça, octobre rose, montrer qu'on est une femme avant d'être une malade. Une démarche capitale pour la guérison selon Marianne Com, infirmière coordinatrice du parcours de soin en cancérologie au sein de l'hôpital privé le Bois : "avec le cancer du sein, on est meurtri dans sa féminité, il y a parfois une mastectomie totale (ablation du sein), la chimiothérapie, la perte des cheveux, parfois des sourcils, des cils. Toute la féminité est mise à mal. Une patiente qui va bien psychologiquement va mieux combattre la maladie".

ECOUTEZ : Marianne Com, infirmière coordinatrice du parcours de soin en cancérologie Copier

Derrière un paravent blanc se déroulent les séances de beauté des ongles. Avec les traitements ils sont fragilisés, ils cassent, parfois tombent comme les cheveux. Carine Desbouvrie, socio-esthéticienne, conseille Anna, 54 ans et demi -elle tient au demi. Elle lui applique des produits spécifiques. "Je vais être toute pimpante", rit Anna en admirant ses ongles rouges, ""on n'est pas qu'une personne malade. On a effectivement une maladie. Et pour bien la soigner et la guérir, il faut que moi-même je me sente bien".

Carine Desbouvrie, socio-esthéticienne, prend soin des ongles des patientes. © Radio France - Cécile Bidault

Derrière un autre paravent, voici Fabienne Richez, bio-réflexologue relationnelle. Il s'agit d'une technique de pression sur les pieds, pour détendre la patiente, et faire circuler son énergie. Fabienne sait de quoi elle parle, elle a elle-même vaincu un cancer du sein : "grâce à la réflexologie, et au traitement, car ça ne vient pas se substituer à la médecine, j'ai retrouvé des forces. Je suis en rémission aujourd'hui". Un message d'espoir porté par octobre rose.