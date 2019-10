Selon les derniers chiffres de l'ARS Bourgogne Franche-Comté, le taux de participation de la dernière campagne de dépistage du cancer du sein était de 55,6% dans la région, c'est plus que la moyenne nationale.

Cancer du sein : plus d'une femme sur deux se fait dépister en Bourgogne-Franche-Comté

Belfort, France

Alors que débute le mois "Octobre rose", mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, il apparaît que les femmes de Bourgogne Franche-Comté se font davantage dépister que la moyenne nationale. Selon les dernières données de l'Agence Régionale de Santé que nous avons pu consulter, le taux de participation pour la Bourgogne Franche-Comté sur la dernière campagne de dépistage 2017-2018 était de 55,6%, soit un taux supérieur de 5,5 points à la moyenne nationale.

Le taux de participation de la dernière campagne de dépistage du cancer du sein était de 55,6% dans la région - Dossier de presse ARS BFC

A noter que tous les départements de la Bourgogne Franche-Comté ont un taux supérieur à la moyenne nationale. L’objectif européen est de 70 %.

Tous les départements de la Bourgogne Franche-Comté ont un taux supérieur à la moyenne nationale - Dossier presse ARS BFC

Les femmes de Bourgogne Franche-Comté se font davantage dépister que la moyenne nationale - Dossier de presse ARS BFC

Premier cancer féminin

Le cancer du sein se situe au premier rang des cancers touchant la femme, nettement devant le cancer du côlon-rectum et le cancer du poumon. "C’est aussi celui qui cause le plus grand nombre de décès chez la femme, avec 14 % des décès féminins par cancer", rappelle l'ARS Bourgogne Franche-Comté (12.146 décès estimés en 2018 au niveau national).

"Près d'une femme sur neuf sera concernée au cours de sa vie, le risque augmentant avec l'âge". Le cancer du sein chez l’homme ne représente qu’environ 1 % des cas. 58.459 nouveaux cas de cancer du sein ont été détectés en France métropolitaine l'an dernier en 2018.

