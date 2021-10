Cancer du sein : une grenobloise lance une cagnotte pour financer des soins de confort

Marion Vannier, maman d'une fillette de 2 ans et demi, a appris en décembre 2020 qu'elle avait un cancer du sein. "A la palpation, j'ai senti une boule. Ma voisine qui est médecin m'a conseillé tout de suite de prendre rendez-vous. _J'ai été très bien prise en charge au CHU de Grenoble_. Aujourd'hui, cette épreuve est derrière moi. " lance-t-elle dans un grand sourire.

Le sport, comme aide à la guérison

Guérie de son cancer du sein, Marion s'est lancé des défis sportifs. Le premier a été, dimanche dernier, de participer à l'Ekiden de Grenoble, ce marathon par équipe de 6 coureurs. Elle l'a couru entourée de sa famille, de ses proches, de soignants.

_"_Le sport a été d'un grand réconfort durant ma chimio et tout le processus thérapeutique. Cela fait du bien au moral et puis on transpire les toxines et on se sent mieux après. Mais pour cela, j'ai eu recours à un coach sportif formidable. J'ai fait du Pilates aussi, dans un centre où d'autres femmes, comme moi, venaient. Il n'y avait pas de jugement, si on avait un bonnet sur la tête, parce qu'on était chauve. J'ai eu recours à un ostéopathe, à un réflexologue, à un perruquier. Toutes ses personnes m'ont aidée." souligne Marion Vannier

Une cagnotte en ligne

Mais ces soins, dits de confort, ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale. C'est pourquoi Marion lance une cagnotte en ligne, qu'elle a baptisée : "A Tchao bonsoir cancer". Une campagne cocorico, parrainée par la Banque Populaire qui double les fonds récoltés. Cet argent servira à financer, dans le service de cancérologie de la femme, au CHU de Grenoble Alpes, tous ses soins annexes pour les femmes qui n'en ont pas les moyens. "Donnez ce que vous pouvez pour nous aider ! Car le cancer, c'est vraiment une belle saloperie!" conclut Marion qui va se lancer cet hiver dans une compétition de ski de fond.

Marion Vannier a couru, à Grenoble, dimanche dernier, l'Ekiden, un marathon par équipes -

Pour Marion, le sport fait partie de la thérapie pour soigner le cancer Copier