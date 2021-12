Cancer : l'hôpital de Bayonne se dote de deux services de soins supports

Le centre hospitalier de la côte Basque se dote de deux nouveaux dispositifs à l'attention des personnes atteintes de cancer. Deux services tournés vers les soins de "supports": tous ces soins non médicaux et pourtant essentiels à la vie des patients atteints de pathologies lourdes comme le cancer : des soins comme la psychologie, la kinésithérapie, la diététique, l'esthétique, etc . Depuis le début de l'année, l'établissement s'est doté d'un hôpital de jour de soins oncologiques de supports qui rassemble tous ces rendez vous pour le patient.

Depuis le début de l'année, ce sont 347 patients qui sont passés par l'une des trois chambres mis à disposition dans le service cancérologie au 4ème étage de l'hôpital. Dans ces chambres, les personnes malades n'ont plus qu'à s'installer, les spécialistes s'enchainent à leur chevet, à leur demande. Un dispositif utile pour les professionnels assure Alexandre Leroy en charge du service, mais évidemment aussi pour les patients: ça permet "une évaluation pluridisciplinaire rapprochée au lit du patient qui lui évite des allers retours itératifs et (...) ça accélère la réponse et ça la densifie".

Accompagné de deux infirmières le docteur Alexandre Leroy gère ce service et assure le suivi du parcours de soin de ses patients atteints de cancer © Radio France - Anthony Michel

Derrière ce service, un médecin et deux infirmières ont pour mission de coordonner le parcours de soin du patient. Valentine atteinte d'un cancer du sein est suivie depuis peu par le centre hospitalier de la côte basque. Tout droit venue de Nouvelle Calédonie, elle est heureuse d'être accompagnée de cette manière "la semaine dernière, dans une journée, j'ai pu voir la psychologue, le diététicien, le médecin tabacologue, la socio esthéticienne et j'ai pu faire mon traitement" énumère la jeune maman. "Ca peut paraitre lourd, mais d'un autre côté, ça m'a laissé du temps pour pouvoir m'occuper de ma fille".

Les spécialistes s'enchainent au chevet des patients, comme c'est le cas de Céline Gaillardet, psychosocio-esthéticienne. © Radio France - Anthony Michel

Un autre dispositif à destination des personnes en rémission de cancer

Ce dispositif mis en place depuis janvier s'accompagne d'un second qui est en train de voir le jour en partenariat avec le centre médical Annie Enia à Cambo les Bains. Ce deuxième service s'adresse lui aux patients en rémission de cancer. A l'hôpital, ce sont les même chambres sollicitées. Juste à côté de celle de Valentine, ce jour-là, c'est Alexia qui termine ses rendez vous. A 27 ans, elle est en rémission de son deuxième cancer. Après avoir géré elle-même ses rendez vous pour la rémission de son premier cancer, elle voit la différence. "Après mon premier cancer, sur la phase de rémission pendant cinq ans, j'ai géré moi même : tous les rendez vous à prendre, de contrôle, etc, les imageries, savoir repérer soi-même ses symptômes et ses besoins pour aller voir le spécialiste adéquat qui pourrait répondre éventuellement à tout ça." se souvient Alexia. "Là, en fait, je n'ai plus qu'à présenter du coup une problématique, un besoin, et l'équipe complète se charge d'y répondre".

Pour ce dispositif là, l'hôpital et le centre Annie Enia concentrent leur accompagnement sur trois direction: le soutien psychologique, le bilan et suivi diététique ainsi que l'activité physique adaptée que les patients peuvent suivre à leur guise soit à Bayonne soit à Cambo.