Dijon, France

Dans un communiqué de presse le Centre Georges-François Leclerc (CGFL) précise : Le MRIdianLinac®, mis au point par la société américaine ViewRay, révolutionne la radiothérapie en utilisant l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour guider les rayons, en lieu et place du scanner.

Plus précis sur les tumeurs, moins d'impact sur les tissus sains

Concrètement, grâce à l’IRM embarquée, les mouvements de la tumeur et des organes adjacents sont suivis avec une extrême précision, ce qui permet de délivrer simultanément des irradiations plus ciblées sur les tumeurs, et moins invasives pour les tissus sains environnants.

Un équipement adapté au traitement des cancers du foie, du pancréas, du poumon

L’objectif est de faire progresser les traitements adaptatifs et personnalisés en radiothérapie, pour des soins toujours plus précis pour les patients. Cette technologie innovante est particulièrement adaptée aux tumeurs mobiles ou très petites. C’est le cas des cancers du foie, du pancréas, du poumon, de la prostate et colorectaux.

Ce projet qui représente un investissement de 10 millions d’euros est financé par des dons et sur les fonds propres du CGFL, cette acquisition est également rendue possible grâce au soutien financier du Fond Européen de Développement Régional et du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté.